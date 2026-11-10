El viejo hospital de Venado Tuerto abrió sus puertas a los vecinos

El antiguo Hospital de Venado Tuerto volvió a recibir a vecinos de la ciudad y la región, esta vez para mostrar el proceso de transformación que atraviesa el edificio. Unas 100 personas participaron el sábado 7 de noviembre de una recorrida organizada por la diputada provincial Sofía Galnares, con la presencia del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

La actividad permitió conocer distintos sectores del inmueble y las instalaciones proyectadas para el funcionamiento del Centro de Justicia Penal, el Centro Integrado de Seguridad y un laboratorio forense.

La intervención forma parte del programa de infraestructura del Gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, y busca recuperar un edificio que durante años permaneció sin actividad tras el traslado de los servicios hospitalarios.

Un edificio histórico que tendrá nuevas funciones

El proyecto contempla la restauración de sectores del antiguo hospital y la construcción de espacios destinados a organismos provinciales vinculados con la Justicia, la seguridad y la investigación.

Según explicó Galnares, la recuperación comprende un inmueble de aproximadamente 8.000 metros cuadrados y genera más de 80 puestos de trabajo directos durante su ejecución.

La legisladora señaló que la propuesta también permitió recuperar recuerdos vinculados con un lugar que formó parte de la vida de numerosas familias.

“Fue una jornada colmada de nostalgia y recuerdos, porque muchos vecinos pudieron volver a entrar a un lugar que forma parte de la historia de la ciudad y de sus familias”, expresó.

Durante la visita, los participantes recibieron información sobre las características del proyecto y las funciones que tendrán las nuevas dependencias.

La recuperación del predio y las mejoras en el barrio

Uno de los aspectos señalados durante la jornada fue el impacto que se espera que tenga la intervención sobre el entorno urbano.

Tras el cierre del establecimiento sanitario, el inmueble atravesó un período de deterioro que motivó distintas intervenciones municipales.

Actualmente, los trabajos provinciales se complementan con obras de pavimentación y colocación de luminarias LED que lleva adelante la Municipalidad de Venado Tuerto en las inmediaciones.

Galnares sostuvo que la decisión de recuperar el edificio responde a una demanda de los vecinos y destacó la inversión provincial destinada a darle una nueva utilidad.

Además, consideró que la futura concentración de dependencias judiciales, policiales y técnicas permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de los organismos que prestan servicios en Venado Tuerto y el departamento General López.

Por el momento, la información difundida no precisa el monto actualizado de la inversión, el porcentaje de avance ni la fecha prevista para la habilitación del complejo.

Habrá una nueva recorrida para los vecinos

La convocatoria superó la cantidad de participantes prevista inicialmente, por lo que quedaron personas interesadas sin posibilidad de ingresar.

Ante esta situación, Galnares anticipó que se organizará una segunda jornada para que otros vecinos puedan conocer las obras.

La fecha y la modalidad de inscripción todavía no fueron comunicadas.

Una vez finalizada la intervención, el antiguo hospital tendrá una nueva función pública, vinculada con la administración de Justicia, la seguridad y las tareas de investigación en el sur santafesino.