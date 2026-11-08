Studebaker ganó en Venado Tuerto y tomó ventaja en los cuartos

La Liga Venadense de Fútbol ingresó en una etapa decisiva de su temporada 2026. Durante los encuentros de ida de los cuartos de final de Primera División A, Studebaker consiguió una victoria como visitante frente a Jorge Newbery de Venado Tuerto por 1 a 0 y llegará con ventaja al segundo enfrentamiento, que se disputará en Villa Cañás.

El resultado le permite al conjunto cañaseño afrontar la revancha con una diferencia favorable de un gol, aunque la clasificación todavía permanece abierta.

Por otro lado, Sportsman Carmelense y Teodelina FBC empataron 1 a 1. El encuentro de vuelta se jugará en Teodelina, donde ambos equipos buscarán avanzar a semifinales.

Primera División A - Cuartos de final (ida) Partido de ida Resultado Peñarol - Racing Club 1-0 Sportsman Carmelense - Teodelina FBC 1-1 Jorge Newbery (VT) - Studebaker 0-1 Juventud Pueyrredón - Unión y Cultura 0-1

Peñarol aprovechó su localía y derrotó por la mínima diferencia a Racing Club. En tanto, Unión y Cultura también consiguió un triunfo fuera de casa al superar 1 a 0 a Juventud Pueyrredón.

De esta manera, tres de las cuatro series presentan una diferencia de apenas un gol, mientras que la restante permanece igualada.

Espacio sugerido: fotografía del encuentro entre Jorge Newbery y Studebaker, o imágenes de Sportsman Carmelense frente a Teodelina FBC.

Primera B: Independiente de Amenábar se aseguró la Promoción

La quinta fecha de la Primera División B dejó una definición importante en la Fase Final E. Independiente de Amenábar venció 1 a 0 a Sportivo Sancti Spiritu como visitante, llegó a los 11 puntos y aseguró su clasificación para disputar la Promoción.

En el otro encuentro de la zona, Sportivo María Teresa consiguió una victoria por 3 a 2 frente a Nueva Era y alcanzó los siete puntos, la misma cantidad que Sportivo Sancti Spiritu.

En la Fase Final F, los dos compromisos terminaron empatados. Ciudad Nueva igualó 1 a 1 con Matienzo, mientras que Centenario y Belgrano FBC finalizaron 2 a 2.

Estos resultados mantienen a Ciudad Nueva y Matienzo compartiendo el liderazgo con ocho unidades, seguidos de cerca por Belgrano FBC, que suma siete.

Primera División B - Fase Final E Pos. Equipo Puntos 1° Independiente (A) 11 2° Sportivo Sancti Spiritu 7 3° Sportivo María Teresa 7 4° Nueva Era 3 CLASIFICADO: Independiente de Amenábar aseguró su lugar para disputar la Promoción. Primera División B - Fase Final F Pos. Equipo Puntos 1° Ciudad Nueva 8 2° Matienzo 8 3° Belgrano FBC 7 4° Centenario 4

Los partidos de vuelta y la última fecha de Primera B

La próxima jornada tendrá los cuatro encuentros de vuelta de los cuartos de final de Primera A:

Racing Club vs. Peñarol.

Teodelina FBC vs. Sportsman Carmelense.

Studebaker vs. Jorge Newbery (VT).

Unión y Cultura vs. Juventud Pueyrredón.

En Primera B se disputará la sexta fecha de las fases finales.

Fase Final E: Nueva Era recibirá a Sportivo Sancti Spiritu y Sportivo María Teresa será local frente a Independiente de Amenábar.

Fase Final F: Centenario enfrentará a Ciudad Nueva y Belgrano FBC recibirá a Matienzo.

La definición de los cuartos determinará los cuatro semifinalistas de Primera A. Mientras tanto, en Primera B, la última fecha permitirá resolver las posiciones definitivas de ambas zonas, con Independiente de Amenábar ya clasificado a la Promoción.