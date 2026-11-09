Central Argentino goleó a Sportsman y se consagró campeón de la Primera B Venadense

Central Argentino de Venado Tuerto se consagró campeón de la Primera División B de la Liga Venadense de Fútbol tras superar por 4 a 1 a Sportsman de Villa Cañás, este lunes 9 de noviembre, en el estadio Manuel Boggio del Club General Belgrano de Santa Isabel.

La definición necesitó tres encuentros, luego de que cada equipo consiguiera una victoria en las dos primeras finales. Sportsman había comenzado la serie con un triunfo como visitante, pero Central Argentino reaccionó en Villa Cañás y terminó asegurando el título en terreno neutral.

Central Argentino marcó diferencias en el primer tiempo

El partido comenzó con una aproximación de Sportsman. A los seis minutos, Santiago Balich probó desde afuera del área, aunque su remate pasó por encima del travesaño.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Ignacio Gorosito avanzó por el sector izquierdo, envió un centro al área y Claudio “Coco” Quiroga apareció para convertir el primer gol de Central Argentino.

A los 37 minutos, el propio Gorosito amplió la diferencia luego de una acción posterior a un tiro de esquina. El futbolista acomodó la pelota dentro del área y definió con un remate bajo para establecer el 2 a 0.

Antes del descanso se produjo un choque entre Guido Goss y el arquero de Sportsman, Pablo Paolilli. El guardameta debió ser trasladado al hospital local para su atención. La información publicada posteriormente indicó que sufrió un traumatismo en el maxilar.

Sportsman descontó y estuvo cerca del empate

En el complemento, Sportsman adelantó sus líneas y encontró una respuesta ofensiva con el ingreso de Eric Salinas.

A los 16 minutos, el delantero ganó en velocidad, ingresó al área y definió frente al arquero Eric Frisardi para descontar y colocar el resultado 2 a 1.

El equipo de Villa Cañás tuvo una nueva oportunidad para igualar, pero Frisardi respondió con una doble intervención que impidió el empate.

El desarrollo cambió nuevamente cuando Guido Goss ingresó al área y recibió una infracción de Nazareno Príncipe. El árbitro Cristian Herrera sancionó penal y el propio delantero convirtió para establecer el 3 a 1.

A los 42 minutos, Goss volvió a marcar y selló el 4 a 1 definitivo.

Los goles de la final Minuto Jugador Equipo 16' PT Claudio “Coco” Quiroga Central Argentino 37' PT Ignacio Gorosito Central Argentino 16' ST Eric Salinas Sportsman 30' ST Guido Goss (penal) Central Argentino 42' ST Guido Goss Central Argentino

Una final que comenzó con una victoria de Sportsman en Venado Tuerto

El primer encuentro se disputó el domingo 25 de octubre en el estadio Néstor Vidoret de Central Argentino.

Sportsman, dirigido por Fernando Reali, ganó 2 a 1 como visitante gracias a los goles de Baltazar Zanotti y Julián Andrada. Abel Ernesto Retamozo convirtió para el conjunto venadense.

Aquella victoria dejó al Tren Blanco en una posición favorable para disputar la revancha frente a su público.

Central Argentino reaccionó en Villa Cañás

El segundo partido se jugó el sábado 31 de octubre en el estadio Raúl “Pochi” Amorós de Sportsman.

El conjunto de Venado Tuerto, dirigido por Cristian Ruiz, se impuso por 3 a 0 con tantos de Nicolás Tolosa, Luis Villarroel y Ezequiel Pérez.

Tolosa abrió el marcador a los 22 minutos y Villarroel amplió la ventaja pocos minutos después. En el inicio del segundo tiempo, Pérez convirtió el tercero.

Con una victoria para cada equipo, la serie debió resolverse en un tercer encuentro.

La diferencia de goles obtenida por Central Argentino en los primeros dos partidos le otorgó ventaja deportiva para el desempate. El equipo venadense podía consagrarse con un triunfo o un empate, mientras que Sportsman necesitaba ganar.

Dos ascensos y un campeón

La final reunió a dos equipos que ya habían conseguido el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense de Fútbol.

Central Argentino se quedó con el título después de imponerse en los dos últimos encuentros, mientras que Sportsman completó la temporada como subcampeón.

El campeonato también marca el regreso del Bosque a la máxima categoría del fútbol regional después de 14 temporadas, en tanto que Sportsman volverá a competir en Primera A durante 2027.

La temporada de la Primera B concluyó así con Central Argentino campeón y Sportsman subcampeón, ambos con el objetivo del ascenso cumplido.