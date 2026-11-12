Liga Venadense: cuatro equipos llegan con ventaja a las revanchas

La Liga Venadense de Fútbol tendrá este domingo una jornada de definiciones en la División A, con cuatro partidos correspondientes a la vuelta de los playoffs. Todos los encuentros de Primera División están programados para las 17, en distintos escenarios de la región.

Tres equipos llegan con una ventaja de un gol, mientras que la serie restante se encuentra igualada.

Studebaker buscará sostener su ventaja en Villa Cañás

Uno de los encuentros será protagonizado por Studebaker y Jorge Newbery, en el estadio Nemesio "Pilín" Montoto de Villa Cañás.

El conjunto local se impuso por 1-0 en el primer partido y buscará aprovechar esa diferencia en la revancha, que comenzará a las 17.

Además, se disputará el encuentro de Reserva desde las 15.

Racing recibirá a Atlético Peñarol

En el estadio Juan Falcón, Racing Club será local ante Atlético Peñarol, también desde las 17.

Peñarol llega con una ventaja de 1-0 conseguida en la ida. Racing, por su parte, tendrá la posibilidad de revertir la serie jugando ante su público.

Teodelina y Sportsman Carmelense, con la serie igualada

Teodelina FBC recibirá a Sportsman Carmelense en el estadio 18 de Julio.

El primer encuentro terminó 1-1, por lo que ambos equipos afrontarán la revancha sin diferencias en el marcador global. El partido comenzará a las 17.

Unión y Cultura defenderá su ventaja ante Juventud Pueyrredón

El cuarto enfrentamiento tendrá como protagonistas a Unión y Cultura y Juventud Pueyrredón, en el estadio Ángel Carrica.

Unión y Cultura ganó 1-0 el encuentro de ida y buscará sostener ese resultado en la definición de la serie.

LIGA VENADENSE - PLAYOFFS PRIMERA A Domingo 15 de noviembre - Partidos de vuelta Hora Partido Estadio 17:00 Racing vs. Atlético Peñarol Juan Falcón 17:00 Teodelina FBC vs. Sportsman Carmelense 18 de Julio 17:00 Studebaker vs. Jorge Newbery Nemesio "Pilín" Montoto 17:00 Unión y Cultura vs. Juventud Pueyrredón Ángel Carrica 15:00 Studebaker vs. Jorge Newbery (Reserva) Nemesio "Pilín" Montoto

La jornada determinará la continuidad de los equipos en los playoffs, de acuerdo con el reglamento de la competencia.