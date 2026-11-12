Deportes del Sur

Liga Venadense: cuatro equipos llegan con ventaja a las revanchas

Este domingo 15 de noviembre se disputarán cuatro encuentros de vuelta de los playoffs de Primera A. Studebaker, Atlético Peñarol y Unión y Cultura ganaron en la ida, mientras que Teodelina y Sportsman Carmelense igualaron.

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La Liga Venadense de Fútbol tendrá este domingo una jornada de definiciones en la División A, con cuatro partidos correspondientes a la vuelta de los playoffs. Todos los encuentros de Primera División están programados para las 17, en distintos escenarios de la región.

Tres equipos llegan con una ventaja de un gol, mientras que la serie restante se encuentra igualada.

Studebaker buscará sostener su ventaja en Villa Cañás

Uno de los encuentros será protagonizado por Studebaker y Jorge Newbery, en el estadio Nemesio "Pilín" Montoto de Villa Cañás.

El conjunto local se impuso por 1-0 en el primer partido y buscará aprovechar esa diferencia en la revancha, que comenzará a las 17.

Además, se disputará el encuentro de Reserva desde las 15.

Racing recibirá a Atlético Peñarol

En el estadio Juan Falcón, Racing Club será local ante Atlético Peñarol, también desde las 17.

Peñarol llega con una ventaja de 1-0 conseguida en la ida. Racing, por su parte, tendrá la posibilidad de revertir la serie jugando ante su público.

Teodelina y Sportsman Carmelense, con la serie igualada

Teodelina FBC recibirá a Sportsman Carmelense en el estadio 18 de Julio.

El primer encuentro terminó 1-1, por lo que ambos equipos afrontarán la revancha sin diferencias en el marcador global. El partido comenzará a las 17.

Unión y Cultura defenderá su ventaja ante Juventud Pueyrredón

El cuarto enfrentamiento tendrá como protagonistas a Unión y Cultura y Juventud Pueyrredón, en el estadio Ángel Carrica.

Unión y Cultura ganó 1-0 el encuentro de ida y buscará sostener ese resultado en la definición de la serie.

LIGA VENADENSE - PLAYOFFS PRIMERA A

Domingo 15 de noviembre - Partidos de vuelta
HoraPartidoEstadio
17:00Racing vs. Atlético PeñarolJuan Falcón
17:00Teodelina FBC vs. Sportsman Carmelense18 de Julio
17:00Studebaker vs. Jorge NewberyNemesio "Pilín" Montoto
17:00Unión y Cultura vs. Juventud PueyrredónÁngel Carrica
15:00Studebaker vs. Jorge Newbery (Reserva)Nemesio "Pilín" Montoto

La jornada determinará la continuidad de los equipos en los playoffs, de acuerdo con el reglamento de la competencia.

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