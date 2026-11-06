De una operación a figura de Gimnasia: la historia de Chipi Chipi Castillo

Gimnasia y Esgrima La Plata cerró la fase regular del Torneo Clausura 2026 con una victoria por 2-0 frente a Belgrano de Córdoba y uno de los protagonistas de la jornada fue Harlen Castillo. El arquero colombiano, conocido como Chipi Chipi, respondió en momentos importantes del partido y contribuyó a mantener su arco en cero.

El resultado le permitió al conjunto platense sostener sus aspiraciones de clasificación a una competencia internacional. Para Castillo, además, significó otro paso en su consolidación como titular después de atravesar una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante parte del campeonato.

Quién es Harlen Castillo y cómo llegó a Gimnasia

Nacido en Istmina, Colombia, Castillo tiene 32 años y desarrolló buena parte de su carrera profesional en el fútbol de su país.

Antes de incorporarse a Gimnasia, disputó 151 partidos con Deportivo Pereira y otros 84 con Atlético Nacional. Durante esas etapas consiguió seis títulos: cinco con el conjunto de Medellín y uno con Pereira.

En Atlético Nacional alternó participaciones y suplencias, por lo que decidió buscar continuidad fuera de Colombia. En julio de 2026 llegó a Gimnasia para competir por la titularidad con Nelson Insfrán.

Era su primera experiencia profesional en el exterior.

La lesión que complicó sus primeros meses en Argentina

La adaptación al fútbol argentino sufrió una interrupción cuando el arquero comenzó a experimentar molestias físicas durante un encuentro frente a Deportivo Riestra por la Copa Argentina.

Los estudios médicos detectaron una rotura parcial del menisco interno de la rodilla izquierda, lesión que requirió una intervención quirúrgica en agosto.

La recuperación lo mantuvo alejado de la competencia durante varias semanas, mientras el cuerpo técnico buscaba alternativas para cubrir el arco.

Su regreso se produjo en la fecha 13 del Clausura, frente a Huracán, cuando Ariel Pereyra decidió incluirlo nuevamente entre los titulares.

Aquel encuentro no comenzó de la mejor manera para el colombiano. Una intervención fallida terminó en una jugada que derivó en un penal sobre Ibáñez, convertido posteriormente por Jordy Caicedo.

Sin embargo, el entrenador mantuvo su confianza en Castillo, quien continuó como titular ante Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano.

Cinco intervenciones que sostuvieron la victoria ante Belgrano

En el encuentro disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Castillo tuvo una participación decisiva.

Belgrano generó situaciones de peligro y el arquero respondió con cinco intervenciones destacadas, utilizando sus reflejos y su capacidad de reacción para impedir que el conjunto cordobés convirtiera.

Sus atajadas permitieron que Gimnasia conservara la ventaja y terminara el partido sin recibir goles.

La actuación también respaldó la decisión de Pereyra de sostenerlo en el equipo después del error cometido frente a Huracán.

Qué dijo Chipi Chipi Castillo después del partido

Tras la victoria, el arquero destacó el compromiso del plantel y aseguró que el equipo mantiene sus objetivos para la etapa decisiva del campeonato.

“Quiero felicitar a mis compañeros. Dejan todo en el campo y hoy se demostró. No por estar clasificados íbamos a levantar el pie del pedal”, expresó.

También hizo referencia a las posibilidades de Gimnasia de disputar una competencia continental.

“Venimos paso a paso, sin parar, con mucha fe y trabajando muy fuerte. Estamos entre los ocho y peleando por meternos en un torneo internacional”, señaló.

Finalmente, destacó la actitud del grupo: “Tenemos hambre y ganas de muchas cosas”.

Gimnasia mira los playoffs con Castillo como titular

La recuperación del arquero colombiano representa una alternativa consolidada para el cuerpo técnico en el tramo decisivo del Clausura.

Después de llegar como refuerzo, atravesar una operación y recuperar su lugar en el equipo, Castillo consiguió continuidad en un momento importante de la temporada.

Gimnasia afrontará ahora la instancia eliminatoria con el objetivo de avanzar en el campeonato y mantener sus posibilidades de acceder a una copa internacional.