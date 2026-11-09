Playoffs de la Venadense de Básquet: los locales marcaron el rumbo en el primer juego

La primera jornada de los playoffs de Primera División de la Asociación Venadense de Básquet (AVB) dejó cuatro triunfos de los equipos locales. Centenario superó a Ciudad de Venado, Firmat Foot Ball Club se impuso ante Atenas, Olimpia derrotó a Sportsman de Villa Cañás y Atlético Elortondo venció a Argentino de Firmat.

Los resultados corresponden al Juego 1 de las respectivas series eliminatorias del Torneo Clausura 2026.

Todos los resultados del Juego 1 Partido Resultado Centenario – Ciudad de Venado 78-57 Firmat FBC – Atenas 68-64 Olimpia – Sportsman 76-64 Atlético Elortondo – Argentino de Firmat 85-68

Olimpia se quedó con el primer duelo ante Sportsman

Sportsman de Villa Cañás comenzó su participación en los playoffs con una derrota por 76 a 64 frente a Olimpia, en Venado Tuerto.

El conjunto dirigido por Enzo Guzmán encontró en Santiago Zalio Benko a su principal anotador, con 15 puntos y 7 rebotes. También aportaron Juan Franco Regnicoli, con 9 unidades, y Stefano Quiroz, Bruno Magnabosco, Ismael Brahin y Nicolás Galante, todos con 8 puntos.

Por el lado del ganador, Manuel Sagardía encabezó el goleo con 17 tantos, mientras que Damián Palacios y Marcelo Piuma sumaron 14 cada uno.

Uno de los aspectos que marcó la diferencia fue la efectividad desde el perímetro. Olimpia convirtió 12 triples en 28 intentos, mientras que Sportsman registró 8 aciertos en 18 lanzamientos.

Además, el equipo venadense repartió 12 asistencias contra 8 de Sportsman. En rebotes, el conjunto de Villa Cañás terminó con una leve ventaja de 35 a 34.

Con este resultado, Olimpia se adelantó en el enfrentamiento y Sportsman necesitará ganar el próximo compromiso para intentar igualar la serie, siempre que el formato contemple al menos dos victorias para avanzar.

Centenario consiguió la mayor diferencia de la jornada

Centenario logró una victoria por 21 puntos frente a Ciudad de Venado, la diferencia más amplia entre los cuatro encuentros disputados.

Nicolás Rizzotti fue el máximo anotador del ganador con 13 puntos, seguido por Farid Celador, que aportó 11 unidades y 6 rebotes.

El equipo dirigido por Diego García registró un 45% de efectividad en triples, con 13 conversiones sobre 29 intentos. Ciudad de Venado, en cambio, convirtió apenas 4 de sus 25 lanzamientos exteriores, equivalente al 16%.

Fernando Malvicci fue el principal anotador del visitante con 13 puntos, mientras que Danilo Rivero y Francisco Álvarez Lamas terminaron con 12 cada uno.

Firmat FBC ganó un partido ajustado ante Atenas

Firmat Foot Ball Club se quedó con el encuentro más parejo de la primera jornada al superar a Atenas por 68 a 64.

Eloy Fantino lideró al conjunto dirigido por Lucas Messina con 18 puntos y 10 rebotes. Joaquín Thorp sumó 16 unidades y Lucio Varani terminó con 11.

En Atenas, Andrés Sollberg fue el máximo anotador con 17 puntos, acompañado por Ramiro Infante, que aportó 13 tantos y 10 rebotes.

Atenas convirtió más triples que su rival, con 8 frente a 4, pero Firmat FBC compensó esa diferencia con 18 tiros libres convertidos contra 8 de su adversario.

Atlético Elortondo se impuso ante Argentino de Firmat

Atlético Elortondo inició su serie con una victoria por 17 puntos sobre Argentino de Firmat.

Martín Sánchez encabezó la ofensiva del equipo dirigido por Sebastián Vilariño con 23 puntos. Laureano Zalio Benko aportó 18 unidades, mientras que Martín Mondino sumó 15 y Luciano Ravera convirtió 14.

En Argentino de Firmat, conducido por Franco Fogolín, Pablo Zárate y Alexandro Fermani fueron los máximos anotadores, ambos con 15 puntos. Nahuel Rodríguez y Michael Ortiz Reser aportaron 10 cada uno.

La planilla oficial registra porcentajes del 100% en tiros de campo para ambos equipos, un dato que requiere revisión y que no permite realizar una comparación confiable de la efectividad.

Cómo siguen los playoffs de la AVB

Con los resultados del primer juego, Centenario, Firmat FBC, Olimpia y Atlético Elortondo quedaron en ventaja en sus respectivos cruces.

La próxima jornada será determinante para conocer si los equipos ganadores logran ampliar sus ventajas o si Ciudad de Venado, Atenas, Sportsman y Argentino de Firmat consiguen equilibrar sus enfrentamientos.