Liga Venadense: quedaron definidos los cruces por el ascenso y la permanencia

La Liga Venadense de Fútbol ingresó en una etapa decisiva de su temporada 2026. Tras completarse la sexta fecha de las fases finales de Primera División B, quedaron confirmados los dos enfrentamientos de Promoción que determinarán qué equipos competirán en la máxima categoría.

Independiente de Amenábar y Ciudad Nueva consiguieron los lugares disponibles para disputar estas series, mientras que Atlético Elortondo y Deportivo San Jorge de Carmen intentarán conservar sus plazas en Primera A.

Los dos cruces de Promoción PROMOCIÓN · PRIMERA A / PRIMERA B SERIE 1 Deportivo San Jorge VS. Ciudad Nueva Primera A vs. Primera B SERIE 2 Atlético Elortondo VS. Independiente de Amenábar Primera A vs. Primera B Los clubes de Primera A defenderán su categoría frente a los clasificados de Primera B.

Independiente de Amenábar y Ciudad Nueva lograron la clasificación

Independiente de Amenábar aseguró su participación en la Promoción después de terminar al frente de la Zona E con 12 puntos. En la última jornada empató 4 a 4 frente a Sportivo María Teresa, resultado que le permitió cerrar la fase como líder.

Por su parte, Ciudad Nueva consiguió el primer puesto de la Zona F luego de vencer 1 a 0 a Centenario. El conjunto venadense sumó 11 puntos, la misma cantidad que Matienzo, pero se quedó con la clasificación.

Además, Independiente de Amenábar terminó como el mejor de los dos equipos promocionados, condición que determinó el armado de los enfrentamientos.

Cómo se jugarán las promociones de la Liga Venadense

El reglamento establece que los equipos provenientes de Primera A no contarán con ventaja deportiva frente a sus rivales de Primera B.

Sin embargo, tendrán la posibilidad de definir la serie en su estadio si fuera necesario disputar un tercer partido.

También podrán elegir la condición de local o visitante para el primer encuentro.

En este marco, trascendió que tanto Deportivo San Jorge como Atlético Elortondo optarían por comenzar sus respectivas series como locales y disputar la revancha fuera de casa. La información fue adelantada por el periodista Sergio Kresic durante una transmisión de Radio Jota, aunque resta la confirmación oficial.

Todos los resultados de la última fecha de Primera B

Resultados de la última fecha Zona E Resultado Nueva Era – Sportivo Sancti Spíritu 2-2 Sportivo María Teresa – Independiente (A) 4-4 Zona F Resultado Centenario – Ciudad Nueva 0-1 Belgrano FBC – Matienzo 1-2 Así terminaron las posiciones Primera B · Zona E Pos. Equipo Pts. 1 Independiente de Amenábar 12 2 Sportivo Sancti Spíritu 8 3 Sportivo María Teresa 8 4 Nueva Era 4 Primera B · Zona F Pos. Equipo Pts. 1 Ciudad Nueva 11 2 Matienzo 11 3 Belgrano FBC 7 4 Centenario 4 Independiente de Amenábar y Ciudad Nueva finalizaron primeros en sus respectivas zonas y consiguieron la clasificación a la Promoción.

Con los cruces definidos, la atención estará puesta en la programación oficial de las series, que resolverán dos plazas de Primera División A para la próxima temporada.