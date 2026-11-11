NBA: Paul George lideró a Boston y los Knicks siguen en alza

La NBA completó este martes 10 de noviembre una nueva jornada de la temporada regular 2026/27, con seis encuentros que dejaron movimientos importantes en la Conferencia Este y resultados destacados en el Oeste.

Boston Celtics consiguió su cuarta victoria consecutiva al imponerse por 123-101 ante Philadelphia 76ers, en un partido marcado por el regreso de Paul George a la ciudad donde jugó antes de su llegada a Boston.

El alero terminó como máximo anotador del encuentro con 36 puntos, cinco rebotes y seis triples convertidos. Además, anotó 14 unidades en el último cuarto, cuando los Celtics terminaron de asegurar la diferencia.

Boston se quedó con el duelo ante Philadelphia

El enfrentamiento también reunió por primera vez como rivales a Jayson Tatum y Jaylen Brown, quienes compartieron varias temporadas en Boston y conquistaron juntos el campeonato de 2024.

Tatum aportó 21 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias para los Celtics. Brown, ahora jugador de Philadelphia, terminó con 13 unidades, mientras que Tyrese Maxey fue el máximo anotador de los Sixers con 24.

Boston dominó buena parte del encuentro y llegó al descanso con una ventaja de 62-51. Aunque Philadelphia logró mantenerse en partido durante el tercer período, los visitantes cerraron el último cuarto con un parcial de 32-19.

Con este resultado, los Celtics alcanzaron un registro de nueve triunfos y dos derrotas y se ubicaron en el primer puesto del Este.

[Espacio sugerido para video: resumen oficial de Boston Celtics 123-101 Philadelphia 76ers.]

Los Knicks prolongaron su buen momento

New York Knicks también tuvo una noche favorable al derrotar 117-85 a Milwaukee Bucks en el Madison Square Garden.

Jalen Brunson encabezó la ofensiva con 23 puntos, mientras que Karl-Anthony Towns completó un doble-doble de 21 puntos y 16 rebotes.

El equipo neoyorquino alcanzó su cuarta victoria consecutiva y mejoró su registro a seis triunfos y cuatro derrotas.

La situación de Milwaukee fue diferente: los Bucks acumularon su séptima caída seguida y quedaron con un balance de una victoria y diez derrotas.

Portland sorprendió a Oklahoma City

En la Conferencia Oeste, Portland Trail Blazers consiguió uno de los resultados destacados de la fecha al superar 123-103 a Oklahoma City Thunder.

Damian Lillard fue el máximo anotador de los locales con 25 puntos, acompañado por Deni Avdija, que sumó 24 tantos, seis rebotes y ocho asistencias.

Oklahoma City tuvo a Shai Gilgeous-Alexander como su principal anotador, con 26 unidades, pero no logró revertir la diferencia construida por Portland durante la segunda mitad.

Miami, Phoenix y Orlando completaron los triunfos

Miami Heat se impuso 115-109 ante Utah Jazz con una actuación de Giannis Antetokounmpo, autor de 30 puntos y 11 rebotes. Utah llegó así a nueve derrotas consecutivas.

Por su parte, Phoenix Suns derrotó 133-110 a Los Angeles Clippers con 22 triples convertidos, mientras que Orlando Magic superó 107-100 a Sacramento Kings gracias a los 33 puntos de Franz Wagner.

La jornada dejó a Boston en la primera posición del Este y confirmó la recuperación de los Knicks, mientras que Portland consiguió una victoria importante ante uno de los equipos protagonistas del Oeste