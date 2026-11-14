Villa Cañás: el lunes 16 no habrá recolección de residuos ni atención municipal

La Municipalidad de Villa Cañás comunicó que el próximo lunes 16 de noviembre habrá una reducción de las actividades municipales debido al traslado del asueto correspondiente al Día del Empleado Municipal, cuya fecha conmemorativa fue el domingo 8 de noviembre.



La medida alcanzará tanto a los servicios públicos como a la atención administrativa, por lo que los vecinos deberán tener en cuenta las modificaciones previstas para esa jornada.

Qué servicios no funcionarán el lunes



De acuerdo con la información difundida por el Municipio, durante el lunes no se realizará la recolección de residuos domiciliarios ni de residuos mayores.



Además, quedarán suspendidas las tareas de limpieza de contenedores, barrido de calles y riego, actividades que forman parte del mantenimiento habitual de los espacios públicos de la ciudad.



El comunicado también establece que el personal administrativo no prestará servicios durante el asueto.



Por ese motivo, el edificio de la Municipalidad de Villa Cañás y las demás dependencias municipales permanecerán cerrados al público durante toda la jornada.







La Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo funcionarán normalmente



A pesar de la reducción de actividades, algunas áreas municipales mantendrán sus tareas habituales.



Según precisaron desde la Municipalidad, tanto el Centro de Monitoreo como la Guardia Urbana trabajarán con normalidad durante el lunes 16.



Asimismo, se garantizará el funcionamiento de guardias mínimas para atender las situaciones que requieran intervención de los servicios municipales contemplados en esa modalidad.



De esta manera, el asueto afectará principalmente la prestación de los servicios públicos de mantenimiento y la atención administrativa, sin interrumpir las tareas de vigilancia y prevención que realizan las áreas mencionadas.

Por qué se traslada el asueto municipal



El Día del Empleado Municipal se conmemora cada 8 de noviembre y constituye una fecha de reconocimiento a los trabajadores que desempeñan tareas en los gobiernos locales.



Este año, la celebración coincidió con un domingo. Por ese motivo, la Municipalidad dispuso trasladar el asueto al lunes 16 de noviembre, estableciendo una jornada de actividades reducidas.



La decisión implica una modificación puntual en la prestación de los servicios municipales, especialmente en lo relacionado con la recolección de residuos y las tareas de limpieza urbana.

Qué deben tener en cuenta los vecinos



Ante la suspensión de la recolección, resulta conveniente que los vecinos eviten disponer residuos domiciliarios o mayores en la vía pública durante la jornada sin servicio, para prevenir su acumulación.



Por otro lado, quienes necesiten realizar trámites o consultas administrativas deberán considerar que las oficinas municipales no atenderán el lunes.



Hasta el momento, el comunicado no detalla un cronograma específico de recuperación de los servicios suspendidos ni precisa el horario en que se retomará la recolección.



La Municipalidad confirmó que el Centro de Monitoreo, la Guardia Urbana y las guardias mínimas serán las áreas operativas durante el asueto.



