La Venadense de Básquet juega su segundo capítulo de playoffs: Sportsman busca igualar la serie

La definición del Torneo Clausura de Primera División masculina de la Asociación Venadense de Básquet (AVB) entra en una instancia determinante. Entre este jueves 12 y el viernes 13 de noviembre se disputarán los segundos encuentros de las cuatro series de cuartos de final, con las localías invertidas respecto de la jornada inicial.

La primera fecha dejó un escenario favorable para Centenario, Atlético Elortondo, Firmat FBC y Olimpia BBC, que consiguieron imponerse en sus respectivos compromisos y quedaron a una victoria de avanzar a las semifinales.

Con las series al mejor de tres partidos, los equipos que comenzaron perdiendo deberán ganar para forzar un tercer enfrentamiento, mientras que aquellos que se adelantaron buscarán cerrar la clasificación.

Sportsman recibe a Olimpia en Villa Cañás

Uno de los encuentros de mayor interés para la región se disputará este viernes 13 de noviembre, desde las 21:30, cuando Sportsman reciba a Olimpia BBC de Venado Tuerto.

El conjunto cañaseño, dirigido por Enzo Guzmán, afrontará el segundo compromiso después de caer por 76 a 64 en el partido inaugural, disputado en territorio venadense.

En aquel encuentro, Santiago Zalio Benko fue el máximo anotador de Sportsman con 15 puntos y 7 rebotes, mientras que Juan Franco Regnicoli aportó 9 unidades. Por su parte, Nicolás Galante, Ismael Brahin, Bruno Magnabosco y Stefano Quiroz sumaron 8 puntos cada uno.

Olimpia, que terminó como líder de la fase regular, tuvo como principal goleador a Manuel Sagardía, con 17 puntos, acompañado por Damián Palacios y Marcelo Piuma, quienes aportaron 14 unidades cada uno.

Ahora, Sportsman tendrá la posibilidad de jugar ante su público y buscar una victoria que le permita establecer el 1-1 en la eliminatoria.

Si el equipo de Villa Cañás consigue imponerse, la definición se trasladará a un tercer encuentro. En cambio, una nueva victoria de Olimpia significará la clasificación del conjunto venadense a las semifinales.

[Espacio sugerido para imagen: plantel de Primera División de Sportsman o fotografía del primer enfrentamiento ante Olimpia.]

Ciudad y Centenario abren la segunda jornada

La actividad comenzará este jueves 12 de noviembre, a las 21:30, con el enfrentamiento entre Ciudad de Venado Tuerto y Centenario, en el estadio Giocondo Semprini.

Centenario llega con ventaja después de imponerse por 78 a 57 en el primer partido, disputado en el estadio Mateo Migliore.

Ciudad intentará aprovechar su localía para revertir el resultado inicial y extender la serie, mientras que Centenario buscará alcanzar su segunda victoria consecutiva y asegurar el pase a la próxima instancia.

Argentino y Atlético vuelven a enfrentarse en Firmat

Otro de los cruces del viernes tendrá como protagonistas a Argentino de Firmat y Atlético Elortondo, que jugarán desde las 21:30 en el estadio Roque Vassalli.

Atlético se quedó con el primer enfrentamiento por 85 a 68 y llega con ventaja de 1-0.

Argentino necesitará recuperar terreno ante su gente para evitar la eliminación y llevar la definición a un tercer compromiso.

Atenas intentará revertir la serie ante Firmat FBC

También el viernes, desde las 21:30, Deportivo Atenas recibirá a Firmat Foot Ball Club en su estadio de Venado Tuerto.

El primer enfrentamiento terminó con triunfo de Firmat FBC por 68 a 64, en uno de los resultados más ajustados del inicio de los playoffs.

La diferencia de apenas cuatro puntos dejó planteada una eliminatoria que continuará ahora con Atenas como local.

El conjunto venadense buscará igualar la serie, mientras que Firmat FBC intentará conseguir su segunda victoria y avanzar a las semifinales.

Juego 2 de los playoffs – Programación Día Partido Estadio Horario Jueves 12/11 Ciudad vs. Centenario Giocondo Semprini 21:30 Viernes 13/11 Sportsman vs. Olimpia Sportsman, Villa Cañás 21:30 Viernes 13/11 Argentino vs. Atlético Elortondo Roque Vassalli 21:30 Viernes 13/11 Atenas vs. Firmat FBC Deportivo Atenas 21:30 Así están las cuatro series Serie Resultado del Juego 1 Ventaja Sportsman - Olimpia Olimpia 76-64 Sportsman Olimpia 1-0 Ciudad - Centenario Centenario 78-57 Ciudad Centenario 1-0 Argentino - Atlético Atlético 85-68 Argentino Atlético 1-0 Atenas - Firmat FBC Firmat FBC 68-64 Atenas Firmat FBC 1-0 Formato de competencia: Las series se disputan al mejor de tres partidos. El primer equipo que consiga dos victorias avanzará a las semifinales del Torneo Clausura de la Asociación Venadense de Básquet.

Qué necesitan los equipos para clasificar

Los cuartos de final se disputan al mejor de tres encuentros. El primer equipo que alcance dos victorias conseguirá su lugar en las semifinales.

Por lo tanto, esta segunda jornada podría definir a los cuatro clasificados si vuelven a ganar los equipos que se impusieron en la apertura.

En caso de registrarse una victoria de alguno de los conjuntos que comenzaron en desventaja, su respectiva serie quedará igualada y deberá resolverse en un tercer encuentro.

Para Sportsman, la atención estará puesta en el partido del viernes en Villa Cañás, donde buscará mantener abierta su participación en el Clausura 2026.