Torneo UDC: Sportsman avanzó por penales y ya están los finalistas
La Cuarta División del hockey de la Federación Unión del Centro ingresó en la etapa decisiva de la temporada 2026. Durante la jornada del domingo se disputaron seis encuentros correspondientes a los cruces por las posiciones finales, con definiciones por penales y resultados que determinaron los próximos enfrentamientos.
Sportsman de Villa Cañás fue uno de los equipos que consiguió avanzar. El conjunto cañaseño igualó 2 a 2 frente a Belgrano de Sancti Spíritu y logró la clasificación mediante los penales, por lo que ahora se medirá con Unión y Cultura de Murphy.
Sportsman buscará cerrar la temporada ante Unión y Cultura
El encuentro entre Sportsman y Belgrano, correspondiente al grupo que define las posiciones del noveno al duodécimo puesto, terminó empatado 2 a 2.
La igualdad obligó a resolver el clasificado desde el punto penal, instancia en la que se impuso el equipo de Villa Cañás.
En el otro enfrentamiento de este sector, Unión y Cultura de Murphy derrotó por 4 a 0 a Central Argentino y obtuvo su lugar en el próximo cruce.
De esta manera, Sportsman y Unión y Cultura volverán a encontrarse para definir el noveno puesto de la clasificación general.
Municipalidad y Ciudad disputarán la Copa de Plata
En el cuadrangular que comprende las posiciones quinta a octava, Ciudad de Venado Tuerto superó por 1 a 0 a Rivadavia y aseguró su clasificación.
Por su parte, Municipalidad de Venado Tuerto y Centenario protagonizaron un empate 2 a 2 que debió resolverse por penales.
Municipalidad se impuso 3 a 1 en la definición y consiguió el pase al encuentro por la Copa de Plata, donde enfrentará a Ciudad.
Los dos equipos buscarán quedarse con el quinto lugar del torneo.
Jockey Club y Social de Rufino definirán el campeonato
Los cruces correspondientes a las primeras cuatro posiciones también determinaron a los equipos que disputarán el título.
Jockey Club de Venado Tuerto y El Empalme igualaron 2 a 2 durante el tiempo reglamentario. En la definición por penales, Jockey consiguió avanzar a la final.
En la otra semifinal, Social de Rufino venció por 2 a 0 a Matienzo y confirmó su clasificación al encuentro decisivo.
De esta manera, Jockey Club y Social de Rufino protagonizarán la final del campeonato de Cuarta División, mientras que El Empalme y Matienzo disputarán el encuentro por el tercer puesto.
Torneo UDC - Resultados de las semifinales
|Equipo local
|Resultado
|Equipo visitante
|Cruces del 9.º al 12.º puesto
|Sportsman
|2 - 2
|Belgrano SS
|Clasificado: Sportsman (por penales).
|Unión y Cultura
|4 - 0
|Central Argentino
|Cruces del 5.º al 8.º puesto
|Ciudad
|1 - 0
|Rivadavia
|Centenario
|2 - 2
|Municipalidad VT
|Clasificado: Municipalidad VT (ganó 3-1 por penales).
|Cruces del 1.º al 4.º puesto
|Jockey Club VT
|2 - 2
|El Empalme
|Clasificado: Jockey Club VT (por penales).
|Social de Rufino
|2 - 0
|Matienzo
Los próximos enfrentamientos
La definición del campeonato tendrá como protagonistas a Jockey Club y Social de Rufino.
Además, Municipalidad de Venado Tuerto y Ciudad se enfrentarán por la Copa de Plata, mientras que Sportsman buscará el noveno puesto ante Unión y Cultura de Murphy.
El Empalme y Matienzo completarán el cuadro principal con el encuentro por el tercer lugar.
Los horarios y escenarios de los encuentros pendientes deberán confirmarse mediante la programación oficial de la Federación Unión del Centro.
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