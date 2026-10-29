La Messi Cup 2026 ingresó en su etapa decisiva y ya están confirmados los cuatro equipos que buscarán el título de la Copa Oro. River Plate, Atlético de Madrid, Palmeiras y Ajax disputarán las semifinales el sábado 31 de octubre en Miami, Estados Unidos.

El conjunto de Núñez será el único representante argentino en la definición del certamen principal, luego de superar por 2-1 a Flamengo en los cuartos de final. Boca Juniors, por su parte, quedó eliminado tras perder por idéntico resultado frente al Ajax.

River y Atlético de Madrid vuelven a encontrarse

Uno de los encuentros centrales de la jornada será el que protagonizarán River Plate y Atlético de Madrid, desde las 16:00, hora argentina.

El enfrentamiento tendrá un antecedente inmediato: ambos equipos disputaron la final de la primera edición de la Messi Cup, en 2025, cuando River consiguió el título.

En esta oportunidad, el equipo argentino buscará alcanzar nuevamente el partido decisivo y mantener sus posibilidades de defender la corona.

River llega a semifinales después de una fase de grupos en la que empató sin goles con Chelsea, venció 2-0 a Ajax y superó 3-1 al Inter de Milán. Posteriormente, derrotó 2-1 a Flamengo en cuartos de final, con goles de Bautista Burgueño y Jorge Ibarra.

Atlético de Madrid, en tanto, obtuvo su clasificación tras vencer 3-1 a Barcelona en los cuartos de final.

Palmeiras y Ajax definirán al otro finalista

La segunda semifinal de la Copa Oro se disputará desde las 18:00, hora argentina, entre Palmeiras y Ajax.

El equipo brasileño llega después de vencer 6-3 a Benfica, mientras que el conjunto neerlandés eliminó a Boca Juniors con una victoria por 2-1.

Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán el domingo 1 de noviembre en la final de la Copa Oro.

Todos los cruces de semifinales de la Messi Cup 2026 Copa Oro — Sábado 31 de octubre Horario Partido 16:00 River Plate vs. Atlético de Madrid 18:00 Palmeiras vs. Ajax Copa Plata — Sábado 31 de octubre Horario Partido 13:00 Newell's vs. Chelsea Por confirmar Arsenal vs. UE Cornellà Horarios de Argentina. El calendario puede sufrir modificaciones por parte de la organización.

Newell's también buscará llegar a una final

Aunque quedó fuera de la Copa Oro, Newell's Old Boys continúa en competencia dentro de la Copa Plata.

El equipo rosarino venció 2-0 a Independiente del Valle en los cuartos de final y se medirá con Chelsea el sábado a las 13:00.

La otra semifinal de esta división enfrentará a Arsenal y UE Cornellà, por lo que también podría haber presencia argentina en la definición de la Copa Plata.

Dónde ver las semifinales

Los encuentros de la Messi Cup 2026 tendrán transmisión a través de ESPN y Disney+ Plan Premium. La programación anunciada por ESPN contempla las semifinales de la Copa Oro en ESPN3 y su plataforma de streaming.

La competencia reúne a 16 equipos de categoría Sub-16 y finalizará el domingo 1 de noviembre con las finales de ambas divisiones.





