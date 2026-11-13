Tres aprehendidos tras ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo cuatro allanamientos en Villa Gobernador Gálvez en el marco de una causa por un ataque con arma de fuego ocurrido el 19 de octubre, en el que un hombre de 39 años resultó herido en uno de sus pies.

El hecho tuvo lugar cerca de las avenidas Levalle y Cafferata, y la víctima fue asistida en el Hospital Anselmo Gamen. La investigación contó con el apoyo del sistema Lince, una herramienta de inteligencia artificial del Gobierno de Santa Fe que permitió reconstruir los movimientos de una camioneta gris y dos motocicletas antes y después del ataque, a partir de imágenes de cámaras de videovigilancia.

Leé también: Tres detenidos tras allanamientos por tentativa de homicidio en Villa Gobernador Gálvez

Aunque las cámaras no captaron el momento de los disparos, el análisis permitió seguir el desplazamiento de los vehículos y personas involucradas. Se observó la llegada de los rodados a una plaza cercana al lugar del ataque, donde se produjo un enfrentamiento entre varias personas. Posteriormente, los vehículos se desplazaron por distintas calles de la ciudad, y ocupantes de una de las motocicletas ingresaron a domicilios en calle Mosconi.

La información obtenida con Lince fue incorporada a la investigación de la PDI, que junto a grupos tácticos de la Policía de Santa Fe realizó los allanamientos en viviendas de Mosconi al 2300 y pasaje 2 al 2300. En los procedimientos se secuestraron 16 teléfonos celulares, una camioneta Ford EcoSport gris, dos motocicletas, cuatro pares de calzado y prendas de vestir vinculadas a la causa.

Como resultado de estas medidas, tres hombres fueron aprehendidos: Cristian C. (21), Leonel H. (26) y David H. (47). Además, otras personas fueron trasladadas para ser identificadas y un adolescente de 16 años fue llevado a la Subcomisaría 19ª con intervención de la Justicia Penal Juvenil.

Las medidas fueron ordenadas por la fiscal Carla Ranciari, de la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva, con la colaboración del fiscal Carlos Álvarez, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Por otro lado, la PDI localizó a un hombre de 39 años, que tenía un pedido de captura vigente desde diciembre de 2025 por robos calificados, abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego. Fue encontrado en el barrio Las Delicias y se informó que efectivos de la Policía de Acción Táctica detuvieron a dos sospechosos cuando intentaban escapar por el complejo habitacional de Sánchez de Thompson e Hipócrates, basándose en datos aportados por testigos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas