Renuevan planta de ósmosis inversa para mejorar agua en Gato Colorado

El Gobierno de Santa Fe avanza en la remodelación de la planta de ósmosis inversa en Gato Colorado, departamento 9 de Julio, con el objetivo de aumentar significativamente la capacidad de producción de agua potable. La obra, que registra un avance del 60%, incluye la instalación de un nuevo equipo potabilizador y la construcción de una sala renovada para agilizar la distribución.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que el nuevo equipamiento podrá procesar 2,5 metros cúbicos por hora, lo que representa cinco veces el volumen actual. Además, la nueva sala contará con tres grifos para facilitar la carga de bidones, reduciendo las esperas de los vecinos y garantizando agua limpia y desinfectada para consumo diario.

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Enrico destacó que esta intervención responde a un problema estructural en la planta existente, que presentaba membranas agotadas y estructuras deterioradas que limitaban su funcionamiento. También señaló que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro prioriza la obra pública con recursos propios para atender las necesidades sanitarias de las localidades del norte provincial.

El senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo, valoró la inversión y la presencia del Ejecutivo en la región. Según Gramajo, la nueva planta representa una mejora histórica que impactará en la calidad de vida de los habitantes del norte santafesino.

Por su parte, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que además de la planta y la sala, se incorporará un sistema automático de dosificación de hipoclorito de sodio para garantizar la desinfección continua del agua distribuida.

La inversión provincial supera los 70 millones de pesos e incluye la adquisición del equipamiento, la construcción de la nueva infraestructura y la puesta en marcha integral del sistema.

Obras complementarias en la región

En paralelo, el Gobierno provincial trabaja junto al Comité de Cuenca Arroyo Las Turbias en la readecuación del Canal 12 de Octubre y la construcción de 14 alcantarillas. También se ejecuta el alteo de la Ruta Provincial 13 para mejorar la infraestructura vial.

El ministro Enrico destacó que estas obras reflejan una decisión política de avanzar con eficiencia y sin corrupción, transformando espacios deteriorados en proyectos en ejecución que benefician a las comunidades locales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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