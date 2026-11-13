Mario Jardel reveló cómo quedar fuera del Mundial 2002 cambió su vida

Mario Jardel fue uno de los delanteros más efectivos del fútbol europeo a comienzos de los años 2000. Ganó dos Botas de Oro y convirtió goles en cantidades que lo ubicaron entre los principales atacantes de su generación. Sin embargo, nunca pudo disputar una Copa del Mundo con la selección brasileña.

A más de dos décadas de aquella frustración, el exfutbolista habló sobre las consecuencias personales que tuvo su ausencia en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Brasil se consagró campeón bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari.

En una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, Jardel aseguró que aquella decisión representó un punto de inflexión en su carrera y en su vida.

La convocatoria que nunca llegó

En la temporada previa al Mundial, Jardel atravesaba uno de sus mejores momentos futbolísticos. Con la camiseta del Sporting de Lisboa había convertido 55 goles en 42 partidos y conquistado la Bota de Oro europea.

A pesar de esos números, Scolari decidió no incluirlo entre los convocados para el torneo que se disputó en Corea del Sur y Japón.

"Estaba entre los cinco mejores delanteros del mundo. Marqué 55 goles en 42 partidos con el Sporting y gané la Bota de Oro. Entiendo que aquella selección brasileña estaba llena de fenómenos, pero merecía al menos una convocatoria. Mi vida se acabó ahí", expresó.

Brasil terminó levantando su quinta Copa del Mundo con un plantel encabezado por Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, mientras Jardel quedó al margen de aquella conquista.

De la frustración deportiva a una crisis personal

El exdelantero reconoció que no logró superar emocionalmente su ausencia en el Mundial y que, con el paso del tiempo, comenzó a atravesar problemas personales.

"Caí en una depresión y empecé a beber en exceso. En el verano de 2003 probé la cocaína. Me hacía sentir vivo y no deprimido", relató.

Su testimonio también incluyó uno de los episodios más difíciles de aquella etapa.

"Una vez estuve despierto durante una semana entera. Después sufrí una sobredosis, estuve a punto de morir y me salvó un amigo que estaba conmigo. Ahí toqué fondo", recordó.

Jardel explicó que, después de esa situación, necesitó asistencia psiquiátrica durante varios meses para iniciar su recuperación.

Su paso por Italia y los problemas en Ancona

Durante la entrevista, el brasileño también repasó su experiencia en el fútbol italiano, donde defendió la camiseta de Ancona durante la temporada 2003-04.

Su estadía fue breve y estuvo marcada por dificultades económicas y deportivas.

"Solo tengo recuerdos negativos. No cobré durante seis meses y apenas jugué tres partidos. Era un club mal gestionado que acabó quebrando", sostuvo.

Además, recordó una situación particular durante su presentación: confundió los sectores de la tribuna y terminó saludando a los simpatizantes equivocados, lo que provocó una reacción negativa entre algunos hinchas.

Una nueva etapa lejos de las adicciones

Actualmente, a los 53 años, Jardel asegura haber encontrado estabilidad personal junto a su esposa Sandra y haber dejado atrás los problemas de consumo que atravesó después de sus mejores años como futbolista.

El brasileño también reivindicó su capacidad goleadora y llegó a comparar sus características con las de Erling Haaland, uno de los delanteros destacados del fútbol actual.

Durante la conversación recordó sus cuatro goles frente al Milan en la Liga de Campeones y aseguró que Silvio Berlusconi, entonces propietario del club italiano, había mostrado interés en contratarlo.

Más de 24 años después del Mundial 2002, Jardel continúa considerando aquella ausencia como uno de los acontecimientos que más influyeron en su trayectoria. Su testimonio permite conocer una etapa personal que transcurrió lejos de los estadios donde había alcanzado sus mayores logros.