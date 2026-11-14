Santa Fe entrega antenas satelitales para mejorar seguridad rural

El Gobierno de Santa Fe entregó tres antenas satelitales Starlink a la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, en un acto realizado en el Centro Cívico Departamental de San Cristóbal el 14 de noviembre de 2026.

Los equipos serán instalados en las secciones de Huanqueros, Ceres y San Guillermo, áreas con limitada o nula cobertura telefónica, con el objetivo de mejorar la conectividad y fortalecer el patrullaje rural.

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La entrega forma parte de un compromiso asumido durante la sexta reunión de la Mesa Provincial de Seguridad Rural, realizada el 27 de octubre en la Sociedad Rural de San Cristóbal. En ese encuentro, productores y autoridades analizaron las dificultades de comunicación en caminos rurales y acordaron dotar de internet satelital a las unidades policiales.

El acto contó con la presencia de Dieter Von Pannwitz, titular de Desarrollo Territorial Agropecuario y coordinador de la Mesa, Maximiliano Rodríguez, delegado regional de Educación, y Francisco Mayoraz, presidente de la Sociedad Rural de San Cristóbal.

Von Pannwitz destacó que "no hay que hacer catarsis, sino trabajar sobre hechos concretos" y señaló que el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, solicitan un diálogo permanente con los productores y la articulación institucional para resolver los problemas de seguridad rural.

Puccini afirmó que "la seguridad es indispensable para producir y trabajar" y que se apoyan las iniciativas que fortalecen la presencia policial y brindan respuestas a los productores.

La Mesa Provincial de Seguridad Rural reúne a representantes del Ejecutivo, legisladores, autoridades judiciales, fuerzas policiales y entidades agropecuarias para identificar prioridades regionales y hacer seguimiento de las medidas acordadas.

Además de la entrega de las antenas, en la reunión de octubre se presentó el avance del nuevo destacamento de Los Pumas en Villa Saralegui, que ampliará la cobertura operativa en el departamento, junto con proyectos de videovigilancia en accesos y puntos estratégicos.

La agenda de la Mesa incluye la prevención del abigeato, la investigación judicial y los controles sobre el traslado de hacienda y la faena clandestina, con la participación del Ministerio Público de la Acusación, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), el Senasa y entidades como Carsfe, Sociedad Rural Argentina y Coninagro.

Los jefes de las dependencias beneficiarias recibieron formalmente el equipamiento: Santiago Insaurralde (Sección 13 de Huanqueros), Francisco Miskow (Sección 34 de Ceres) y Gustavo Wilgen (Sección 23 de San Guillermo).

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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