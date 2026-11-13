Más de 250 jóvenes participaron del Campus de Natación en Rosario

Más de 250 nadadores y estudiantes de Educación Física participaron este jueves 12 de noviembre en un Campus de Natación realizado en el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario.

El evento reunió a jóvenes de 12 y 13 años de las Federaciones de Natación de Rosario y Santa Fe, junto con estudiantes del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) Nº 11. Durante la jornada, se trabajó en la técnica de los estilos de natación, la seguridad en el agua, el cuidado corporal, el trabajo en equipo, la convivencia y hábitos de vida saludable.

Leé también: Rosario reunió a pymes y grandes proyectos en la ronda RIGI

Además de las actividades prácticas, el campus incluyó intervenciones pedagógicas dirigidas a los estudiantes del ISEF Nº 11. También se realizaron exhibiciones de nado sincronizado, waterpolo y salvamento acuático, con la participación de profesores de Educación Física, entrenadores y guardavidas.

Entre los asistentes estuvieron nadadores y entrenadores que recientemente participaron en los Juegos Nacionales de Mar del Plata, donde Santa Fe logró el tricampeonato. Estos deportistas compartieron sus experiencias e intercambiaron ideas con los estudiantes y jóvenes nadadores para fomentar la motivación y el desarrollo deportivo.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, afirmó que el campus es una herramienta importante para detectar talentos y perfeccionar la técnica de los nadadores provinciales. Además, destacó que el Invencible Centro Acuático Provincial representa un legado de los Juegos Suramericanos y es uno de los mejores espacios de formación y entrenamiento del país.

Por su parte, el director provincial de Educación Física, Adrián Alurralde, valoró el compromiso de las Federaciones de Natación de Rosario y Santa Fe, así como del ISEF Nº 11, en la organización de esta iniciativa que fortalece la proyección deportiva de los jóvenes nadadores.

La presidenta de la Federación Rosarina de Natación, Mónica Brochero, resaltó la importancia de generar vínculos entre la educación y las federaciones deportivas para formar a quienes en el futuro acompañarán a los deportistas de la provincia. También señaló que estas actividades forman parte del legado dejado por los Juegos Suramericanos.

En tanto, la presidenta de la Federación Santafesina de Natación, Yanina Primón, expresó su satisfacción por el uso del Invencible como un espacio de crecimiento para la natación provincial. Agradeció a los deportistas y entrenadores, quienes dan sentido a las instalaciones con sus objetivos y proyectos.

En el campus estuvieron presentes también la subsecretaria de Nivel Superior, Claudia Ortega, y el director general del ISEF Nº 11, Ricardo Caruso, entre otras autoridades.

Esta actividad se enmarca en las políticas provinciales de promoción deportiva y formación en el ámbito acuático, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los jóvenes atletas santafesinos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas