Santa Fe refuerza alertas por fauna silvestre ante crecidas por El Niño

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe emitió este sábado 14 de noviembre una serie de recomendaciones para la población ante el aumento de avistajes de fauna silvestre en localidades ribereñas y áreas periurbanas de la provincia.

El fenómeno climático El Niño ha provocado la crecida de ríos y arroyos, lo que genera inundaciones en refugios naturales y reduce la disponibilidad de alimento para los animales. Esto los obliga a desplazarse hacia zonas más altas y secas, explicó Mauro Pergazere, director provincial de la Delegación Centro del Ministerio.

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Según Pergazere, en los últimos días se registraron avistajes frecuentes de culebras, yararás, zorros y especies exóticas como el ciervo axis en ciudades como Santa Fe y Rosario. También se espera la posible aparición de mamíferos y reptiles como aguará guazú, carpinchos y lagartos overos, muchos de ellos desorientados tras largos recorridos.

Desde el Ministerio recordaron que toda la fauna autóctona está protegida por la Ley Provincial N° 4830, por lo que está prohibida su caza, captura, acoso, tenencia como mascota, comercialización o maltrato.

En caso de encontrar un animal silvestre en zonas urbanas o periurbanas, se recomienda comunicarse al 911, a la Policía Ecológica, a la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas” o a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna mediante el correo [email protected], detallando ubicación, especie o descripción y estado del animal.

Además, se aconseja mantener distancia, no intentar tocar ni capturar al animal, evitar acercarse para tomar fotos o videos, y permitir que el ejemplar se aleje si está desorientado. También se debe mantener a las mascotas alejadas y sujetadas para evitar ataques o transmisión de enfermedades.

Respecto a los ofidios, que cumplen un rol ecológico clave como controladores naturales de roedores, se recomienda no matarlos y mantener patios desmalezados y limpios. Para tareas de limpieza en pastizales, se sugiere usar botas de caña alta y guantes.

En caso de mordeduras, se debe lavar la herida con agua y jabón, evitar torniquetes o cortes, y acudir al centro de salud más cercano. Si la mordedura afecta a una mascota, se debe retirar el collar, limpiar la herida y llevarla al veterinario, manteniendo al día su vacunación contra leptospirosis.

Medidas para evitar atropellamientos

El desplazamiento de fauna también aumenta el riesgo de colisiones en rutas. Para mitigar este problema, el Gobierno provincial estableció once Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (AMAF) con cartelería preventiva y monitoreo con cámaras trampa.

Además, se incorporan pasafaunas e infraestructura de conectividad ecológica en nuevas obras viales.

Se solicita a quienes circulan por rutas provinciales y nacionales extremar la atención en horarios y zonas críticas, reducir la velocidad en tramos señalizados y evitar el uso de luces altas o bocinas al encontrar animales en la calzada.

En caso de hallar fauna herida en ruta, se recomienda no tocar ni mover al animal y avisar al 911 para activar el rescate técnico.

Quienes quieran colaborar con el registro científico de avistajes o atropellamientos pueden hacerlo mediante las plataformas de ciencia ciudadana Epicollect5 o Argentinat.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.