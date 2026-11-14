Avanzan obras hídricas en El Trébol para mitigar anegamientos

En El Trébol, departamento San Martín, el Gobierno de Santa Fe avanza con obras de defensa hídrica para reducir el impacto de anegamientos en zonas rurales y urbanas. Las tareas comenzaron en el marco de acciones para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y se realizan en coordinación con el Comité de Cuenca Arroyo Las Turbias.

El proyecto incluye la adecuación del Canal 12 de Octubre, que colapsó durante las lluvias de diciembre de 2023, y la construcción de 14 alcantarillas para facilitar el escurrimiento del agua en el casco urbano. Además, se ejecuta el alteo de la Ruta Provincial 13 para regular los caudales y mejorar el sistema de drenaje.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de trabajar junto a los comités de cuenca, que actúan como brazo ejecutor en la gestión de estas obras. Según explicó, la provincia mantiene más de 5.000 kilómetros de canales limpios y 594 obras hídricas, muchas realizadas en conjunto con estos organismos.

Hasta la fecha, se completaron tres alcantarillas y continúan las tareas en el Canal 12 de Octubre. Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante el alteo de la Ruta Provincial 13, que complementa las intervenciones para reforzar la protección hídrica de la zona.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, señaló que desde diciembre de 2024 se trabaja de manera integral en el departamento San Martín. Indicó que esta obra se articula con la limpieza del canal principal Las Bandurrias, que no había recibido mantenimiento en 30 años, y con otras intervenciones en canales troncales para dejar en condiciones el sistema de drenaje.

El senador por San Martín, Esteban Motta, resaltó la importancia de la prevención y la coordinación para atender el problema antes de que ocurra. "El agua no tiene color político y nos afecta a todos", afirmó, subrayando la necesidad de optimizar recursos mediante planificación y obras.

En el marco del plan provincial de recuperación hidráulica, se realizan tareas de mantenimiento en 933 kilómetros de canales troncales en todo Santa Fe, divididos en tres zonas. En la región centro, que incluye San Martín, se recuperan 352 kilómetros en 12 canales, con trabajos ya finalizados en el Principal Las Bandurrias, el Malaquías y el Principal N° 1, y en curso en otros canales del departamento San Cristóbal.

El ministro Enrico también destacó que estas obras responden a una decisión política de la gestión actual, que busca eficiencia en el gasto público y transparencia en la ejecución.

Finalmente, se informó que en la localidad de El Trébol se trabaja para resolver la obsolescencia de las instalaciones hídricas, que estaban deterioradas y funcionaban a la mitad de su capacidad, con el objetivo de mejorar la protección ante futuros eventos climáticos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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