Construyen 28 viviendas en barrio 2 de Abril, Rafaela

En Rafaela, la construcción de 28 viviendas en el barrio 2 de Abril registra un avance del 60%, según informaron autoridades provinciales el 14 de noviembre de 2026.

El proyecto, que había quedado paralizado tras el abandono del programa nacional Casa Propia, fue retomado por el Gobierno de Santa Fe con fondos propios. Las viviendas contarán con dos habitaciones, baño, cocina-comedor, lavadero y las instalaciones para servicios de luz, agua y gas.

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El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la reactivación de la obra demuestra que una administración eficiente y transparente puede avanzar en obra pública sin corrupción. Además, destacó que acceder a la vivienda propia permite a las familias dejar de afrontar alquileres y construir un patrimonio para sus hijos.

Por su parte, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, detalló que en el último mes se trabajó en contrapisos, instalaciones sanitarias y eléctricas, redes de agua y gas, perforaciones para bombas de extracción y revestimientos cerámicos en sanitarios y cocinas.

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, afirmó que la reactivación de las viviendas es una noticia importante para la ciudad y especialmente para los vecinos del barrio, ya que el predio había sufrido vandalismo durante el abandono de la obra.

La inversión provincial destinada para completar este emprendimiento supera los 2.100 millones de pesos.

Obras complementarias en Rafaela

En paralelo, el Gobierno provincial, junto al Comité de Cuenca Arroyo Las Turbias, lleva adelante la readecuación del Canal 12 de Octubre y la construcción de 14 alcantarillas. También se realiza el alteo de la Ruta Provincial 13 para mejorar la infraestructura local.

Estas acciones forman parte de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que busca resolver la obsolescencia de las instalaciones en la localidad del departamento 9 de Julio, donde las estructuras actuales funcionan a la mitad de su capacidad.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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