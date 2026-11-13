Racing Bulls definió su dupla para 2027 y anunció un nuevo reserva

Racing Bulls comenzó a definir su estructura deportiva para la temporada 2027 de la Fórmula 1 y despejó una de las principales incógnitas de su alineación. La escudería confirmó que el neozelandés Liam Lawson continuará como piloto titular y seguirá compartiendo equipo con Arvid Lindblad.

La decisión fue comunicada este jueves 12 de noviembre y representa una apuesta por la continuidad de una dupla que viene compitiendo durante la actual temporada.

Además, la organización anunció que el búlgaro Nikola Tsolov asumirá funciones como piloto de reserva de Racing Bulls y Red Bull, manteniéndose dentro de la estructura de desarrollo de la marca.

Lawson aseguró su continuidad después de una temporada positiva

La permanencia de Lawson había generado interrogantes durante los últimos meses. Aunque el neozelandés consiguió resultados que fortalecieron su posición dentro del equipo, su renovación todavía no había sido anunciada oficialmente.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre la posibilidad de que Nikola Tsolov ocupara uno de los asientos disponibles para 2027.

Sin embargo, Racing Bulls decidió mantener su formación actual y darle continuidad al trabajo desarrollado por Lawson y Lindblad.

Tras conocerse la noticia, Lawson manifestó su satisfacción por seguir formando parte del proyecto y destacó el rendimiento colectivo durante 2026, una temporada en la que la escudería pelea por terminar quinta en el Campeonato de Constructores.

Según las cifras difundidas en la información original, Lawson acumula 89 puntos, aunque ese registro deberá contrastarse con la clasificación oficial actualizada.

Alan Permane respaldó la continuidad de los dos pilotos

El director de Racing Bulls, Alan Permane, explicó que la decisión responde al progreso demostrado por ambos corredores y a la intención de mantener una base de trabajo estable.

El responsable de la escudería destacó la combinación de experiencia y proyección que ofrecen Lawson y Lindblad, además del crecimiento individual que mostraron durante la temporada.

La continuidad permitirá al equipo afrontar 2027 sin modificaciones en sus dos asientos titulares, mientras prepara su próximo año de competencia.

Nikola Tsolov seguirá vinculado a Red Bull como piloto de reserva

La otra novedad del anuncio fue la confirmación del futuro de Nikola Tsolov. El piloto búlgaro, de 19 años, ocupará el puesto de reserva tanto en Racing Bulls como en Red Bull durante 2027.

Su nombre había aparecido entre los posibles candidatos a conseguir un asiento titular, especialmente después de conocerse la realización de pruebas privadas.

Finalmente, la estructura optó por mantener a sus actuales corredores y asignarle a Tsolov una función que le permitirá continuar vinculado a la Fórmula 1.

El búlgaro también atraviesa la definición de la temporada de Fórmula 2. De acuerdo con los datos difundidos, se encuentra en la pelea por el campeonato frente al brasileño Rafael Câmara, con las competencias de Lusail y Yas Marina todavía pendientes.

Racing Bulls apuesta por la estabilidad para 2027

Con sus dos pilotos confirmados, Racing Bulls podrá concentrarse en la preparación de la próxima temporada sin una disputa abierta por sus butacas titulares.

Para Lawson, la continuidad significa una nueva oportunidad de consolidarse dentro de la Fórmula 1. Lindblad, por su parte, tendrá otro año para desarrollar su experiencia en la categoría.

Mientras tanto, Tsolov deberá esperar una oportunidad para debutar como titular, aunque su incorporación como reserva de las dos escuderías lo mantiene entre las alternativas disponibles dentro de la estructura Red Bull.