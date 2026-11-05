Firmat incorporó maquinaria pesada para ampliar sus defensas hídricas

La Municipalidad de Firmat presentó una nueva incorporación de maquinaria pesada que será utilizada para avanzar con obras de infraestructura hídrica en la ciudad. Según informó el gobierno local, se trata de la mayor inversión realizada por el municipio en este tipo de equipamiento, aunque no se difundieron cifras que permitan establecer su magnitud económica.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Leonel Maximino y contó con la participación de autoridades locales y provinciales.

La adquisición permitirá desarrollar la segunda etapa del Plan Integral de Desagües Hídricos, que contempla trabajos sobre el Canal Norte para fortalecer el sistema de escurrimiento y reducir el riesgo de anegamientos durante períodos de precipitaciones intensas.

Obras para proteger los barrios del norte de Firmat

Uno de los objetivos centrales del proyecto es modificar el recorrido del agua que proviene de los sectores rurales y evitar que ingrese directamente a la zona urbana.

De acuerdo con la información municipal, los trabajos tendrán incidencia sobre los barrios La Hermosa y Nadal, dos sectores contemplados dentro del esquema de protección hídrica.

Además, se espera que las intervenciones permitan disminuir la presión sobre el canal Blas Parera, con efectos favorables para el barrio Fredriksson.

La planificación apunta a mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura existente ante tormentas y acumulaciones importantes de agua.

Desde el municipio señalaron que esta segunda etapa dará continuidad a las obras desarrolladas anteriormente en los sectores oeste y sur, con el propósito de completar un anillo de contención y defensa hídrica alrededor de la ciudad.

El Concejo Municipal autorizó la adquisición

Durante la presentación, Maximino destacó la intervención del Concejo Municipal, presidido por Griselda Valdecasa, que aprobó una ordenanza para autorizar la compra directa del equipamiento.

La medida también incluyó la adhesión a la Ley de Emergencia Hídrica de la provincia de Santa Fe, instrumento que forma parte del marco administrativo utilizado para avanzar con las acciones previstas.

El intendente reconoció, además, el acompañamiento del Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, y del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Lisandro Enrico.

Una inversión vinculada a la prevención de inundaciones

La incorporación de maquinaria busca ampliar la capacidad operativa municipal para realizar movimientos de suelo y ejecutar trabajos vinculados al sistema de drenaje.

Sin embargo, en la información difundida no se precisaron el monto de la inversión, la cantidad de equipos adquiridos ni sus especificaciones técnicas. Tampoco se detalló un cronograma de inicio y finalización de la segunda etapa.

Estos datos serán necesarios para conocer el alcance presupuestario y operativo del proyecto.

La iniciativa se inscribe en una estrategia de prevención frente a episodios de lluvias intensas, especialmente en los sectores donde el escurrimiento rural puede afectar áreas urbanizadas.

Con la maquinaria presentada, el municipio prevé avanzar sobre el Canal Norte y completar progresivamente las intervenciones proyectadas. El desarrollo de los trabajos y su impacto sobre los barrios involucrados dependerán de la ejecución efectiva de las obras y de las condiciones hidráulicas de cada sector.