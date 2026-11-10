Inauguran central OJO para mejorar seguridad en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, visitaron este martes la nueva Central de Información Criminal Operativa (OJO) en la ciudad de Santa Fe.

La central funciona en el Ministerio de Justicia y Seguridad y forma parte del Plan de Seguridad provincial. Su objetivo es reunir y analizar datos para organizar el patrullaje y los operativos en el departamento La Capital y en otras ciudades del centro-norte de la provincia.

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Según explicó Cococcioni, la central cuenta con una sala de situación y oficinas donde analistas elaborarán informes, estadísticas y mapas del delito. Esta información servirá para planificar y evaluar el despliegue policial preventivo, además de supervisar el trabajo en las unidades regionales.

El ministro señaló que el OJO permitirá tomar decisiones basadas en datos empíricos y confiables, y evaluar los resultados de la política de seguridad con un enfoque científico. Destacó que el principal insumo para el análisis proviene de las llamadas al 911, que al cruzar registros permiten identificar patrones delictivos según horarios, días y lugares.

En este marco, Cococcioni indicó que en la ciudad de Santa Fe el tiempo de respuesta policial puede ser inferior a seis minutos gracias a esta herramienta.

Estrategia integral para la seguridad

El ministro definió al OJO como parte de una transformación integral del plan de seguridad provincial, que también incluye el reemplazo de comisarías por estaciones policiales, la ampliación de vías de denuncia (911, internet y centros territoriales) y un patrullaje dinámico guiado por información.

Cococcioni explicó que el delito en Santa Fe presenta dos dinámicas: una vinculada a la circulación de violencia y otra a hechos predatorios en zonas céntricas y periféricas. Además, destacó el trabajo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía en la lucha contra mercados ilegales de cables y metales robados.

El ministro subrayó que cada tipo de delito requiere identificar sus patrones y circuitos específicos para actuar con mayor eficiencia y prevenir hechos antes de que ocurran.

Durante la recorrida también se mencionaron procedimientos realizados en la zona de Remanso Valerio, donde se investigaban presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes. En esos operativos se secuestraron teléfonos celulares, marihuana, cocaína y dinero en efectivo.

Por otro lado, el sistema provincial de videovigilancia permitió detectar a un cuidacoches que solicitaba dinero a un automovilista y a dos personas sospechadas de intentar ingresar a una vivienda, lo que facilitó la intervención policial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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