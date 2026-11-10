Santa Fe incorporó 103 ambulancias para reforzar el sistema de emergencias

El gobierno de Santa Fe entregó este martes 103 ambulancias nuevas destinadas al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), con el objetivo de fortalecer la atención en todo el territorio provincial.

El acto se realizó en el Estadio Invencible Santa Fe, en la capital provincial, y fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Según informó, la inversión para estas unidades fue de 12.500 millones de pesos, parte de un total de más de 27.000 millones destinados en los últimos dos años para renovar la flota sanitaria.

Leé también: Santa Fe suma 103 ambulancias para ampliar red de emergencias

Con esta entrega, la provincia alcanzó un total de 277 ambulancias incorporadas en dos años, logrando que la totalidad de la flota tenga menos de diez años de antigüedad. Las nuevas unidades cuentan con equipamiento específico para cuidados neonatales y algunas tienen tracción 4x4 para garantizar la cobertura en zonas rurales.

Pullaro destacó que la inversión busca estar cerca de quienes necesitan la salud pública y reconoció el esfuerzo de los trabajadores del sistema sanitario, quienes enfrentaron dificultades con vehículos en mal estado durante la gestión anterior. "Sabemos en las condiciones que les tocó trabajar cuando tenían que arreglar los móviles o cuando tenían la impotencia de trasladar a un paciente y el móvil no estaba en condiciones", afirmó.

El gobernador también señaló que la compra inicial era de 88 ambulancias, pero la competencia en la licitación permitió adquirir 103 unidades, lo que atribuyó a la transparencia y eficiencia en la administración pública.

Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, recordó que en diciembre de 2023 el sistema de emergencias estaba deteriorado, con 206 vehículos fuera de servicio y solo 252 unidades operativas. Con la incorporación actual, la flota operativa llegó a 452 ambulancias.

Ciancio advirtió que ninguna ambulancia salva vidas por sí sola y destacó la importancia del equipo humano que atiende las urgencias. Además, mencionó las reparaciones en postas sanitarias, capacitaciones y mejoras laborales para el personal.

Según la ministra, la renovación integral permitió duplicar la cantidad de movimientos asistenciales: en 2023 se registraron 252.000 y en los primeros diez meses de 2026 ya se alcanzaron 477.000.

En el acto también participaron ministros provinciales, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, senadores y legisladores provinciales, así como el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler.

Además, la provincia conmemoró el 9 de noviembre el Día Nacional del Donante Voluntario y anunció nuevas campañas de donación, apoyadas en la tecnología del Centro Regional de Hemoterapia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

Notas relacionadas