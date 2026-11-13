Finales de básquet y pesca definen Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe de básquet y pesca deportiva entra en su etapa final este fin de semana con partidos decisivos y la última jornada de la temporada provincial de pesca.

Las finales de básquet se desarrollarán en Rosario y Cañada de Gómez con la participación de clubes de diferentes localidades santafesinas. En la rama femenina, los encuentros comenzarán el sábado en Sport Club Cañadense, con partidos entre Sportivo Villa Minetti, Olimpia de Venado Tuerto, Náutico Rosario, Unión de Sunchales, Alma Juniors de Esperanza y Sport Club Cañadense. La final se disputará el domingo en la misma sede.

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En la categoría juveniles masculino, las semifinales y la final se jugarán el sábado en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Rosario. Gimnasia enfrentará a Temperley y Sanjustino a Regatas de Santa Fe, con el partido por el título previsto para las 18.

Por su parte, la categoría cadetes masculino definirá al campeón el domingo en el club Náutico Rosario. A partir de las 10 se enfrentarán Náutico Rosario y Almafuerte de Las Rosas, luego Atlético de Rafaela jugará contra Rivadavia Juniors de Santa Fe, y la final se disputará a las 18.

En paralelo, el domingo se realizará la última fecha de la competencia provincial de pesca deportiva en la zona de Bajada España, Rosario. La actividad comenzará a las 8 bajo la modalidad de caña libre y se extenderá hasta las 13, cuando se anunciarán los ganadores de la temporada.

Estas competencias forman parte de una iniciativa del Gobierno de Santa Fe, con apoyo de Lotería de Santa Fe, que busca promover el deporte y fortalecer la integración entre las instituciones de la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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