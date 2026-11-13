Avanzan las obras de refuerzo del Terraplén Garello en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este viernes las obras de refuerzo del Terraplén Garello, que buscan proteger a las localidades de Colastiné Norte y Rincón frente al Fenómeno de El Niño.

La intervención, que ya completó el refuerzo de 200 metros de la defensa, se concentra ahora en los últimos metros del sector sur, donde está ubicada la toma de agua de ASSA. Para esta etapa, se modificó el proyecto original e incorporó la colocación de piedras sobre el lecho del río para frenar la erosión.

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Las tareas incluyen la colocación de piedra rip rap para proteger la base del terraplén sin afectar la toma de agua, la protección del talud superior con bloques de hormigón adheridos a geotextil y la construcción de un muro colado para reforzar la estabilidad.

Según indicaron, ya se completó la reconstrucción del talud húmedo y la protección del lecho con manta geotextil y bloques de hormigón en 200 metros, llegando hasta el centro del cauce. También finalizaron el dragado en la margen izquierda para trasladar material hacia la margen derecha y regularizar el fondo del río.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Mundo Construcciones SA y Pentamar SA, con una inversión provincial que supera los 25 mil millones de pesos.

Previo a la inspección, Pullaro mantuvo una reunión con el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, y la directora Provincial de Obras Hídricas, Marcela Reynares, para analizar las medidas y obras en curso para mitigar los efectos climáticos.

Además del Terraplén Garello, el Gobierno Provincial informó que lleva adelante más de 600 intervenciones en todo el territorio santafesino para reducir el riesgo hídrico. Esto incluye la limpieza de más de 5.000 kilómetros de canales, el mantenimiento de 500 kilómetros de terraplenes y estaciones de bombeo en el área metropolitana de Santa Fe, y la incorporación de nueva maquinaria pesada para la Secretaría de Recursos Hídricos.

En este marco, el jueves se presentaron nuevas retroexcavadoras que se suman a la flota destinada a estas tareas. También se inició una obra para elevar la altura de la ruta “Inter” que separa Santa Fe y Entre Ríos, con la presencia del ministro de Infraestructura, Roberto Enrico, y el senador provincial Marcelo Gramajo.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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