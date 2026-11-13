Salud pública santafesina realizó 402 cirugías en diez días

Entre el 1 y el 10 de noviembre, diez hospitales públicos de alta complejidad de la provincia de Santa Fe realizaron un total de 402 cirugías de vesícula y amígdalas, un 31 % más que la meta inicial de 300 procedimientos prevista para ese período.

La estrategia, coordinada por el Ministerio de Salud provincial, buscó optimizar los tiempos de quirófano para atender tanto cirugías programadas como urgencias, sin afectar la atención habitual de los hospitales.

Participaron 488 trabajadores de la salud, entre cirujanos, otorrinolaringólogos, anestesiólogos, residentes, enfermeros, instrumentadores y personal de servicios generales. Según indicaron, las intervenciones se realizaron sin complicaciones.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, señaló que superar las 400 cirugías demuestra la capacidad del sistema público cuando hay planificación y coordinación. Además, destacó que la iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro busca mejorar el uso de recursos y reducir los tiempos de espera para los pacientes.

El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, explicó que la experiencia se amplió a diez hospitales tras una prueba piloto en el Hospital Provincial. Destacó que durante estas jornadas los hospitales mantuvieron otras prestaciones de alta complejidad, como el Hospital Escuela Eva Perón, que concretó su proceso número 100 de ablación multiorgánica en el año.

Organización y tiempos quirúrgicos

Diego Ferreyra, coordinador de Procesos Quirúrgicos, detalló que las cirugías programadas de vesícula tuvieron una duración promedio de 57 minutos, mientras que las de urgencia demandaron 76 minutos. En tanto, las amigdalectomías promediaron 47 minutos.

Ferreyra explicó que realizar las cirugías de forma programada permite una recuperación más rápida y aumentar la cantidad de procedimientos por turno. La estrategia se realizó principalmente con recursos públicos, aunque contó con la colaboración de cinco empresas que aportaron equipamiento para videolaparoscopía y esterilización.

Los hospitales que participaron fueron Eva Perón (Granadero Baigorria), Central (Reconquista), Provincial, Centenario y Niños Zona Norte (Rosario), Alejandro Gutiérrez (Venado Tuerto), J. B. Iturraspe, J. M. Cullen y Niños Dr. Orlando Alassia (Santa Fe), y Dr. Jaime Ferré (Rafaela). Este último realizó ambos procedimientos en simultáneo en sus nuevos quirófanos inaugurados en diciembre de 2025.

Con esta iniciativa, el sistema público santafesino buscó dar respuesta a pacientes que aguardaban una intervención quirúrgica sin afectar la atención de otras patologías ni la operatividad hospitalaria.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.