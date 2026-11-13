Santa Fe capacitó a 120 profesionales para mejorar atención ACV

Este miércoles, más de 120 profesionales de la salud participaron en Santa Fe del Primer Entrenamiento de Excelencia para el Tratamiento del ACV Isquémico, organizado por el Ministerio de Salud provincial. La actividad se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y reunió a equipos de distintos niveles de atención, servicios de emergencia y hospitales de alta complejidad.

La capacitación combinó teoría y práctica, enfocándose en el recorrido que realiza una persona ante un accidente cerebrovascular (ACV). Se abordaron desde el reconocimiento de los primeros síntomas y la activación del sistema de emergencias 107, hasta la llegada al efector adecuado para el tratamiento.

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El entrenamiento puso especial énfasis en el tratamiento trombolítico, la aplicación del protocolo terapéutico y el rol de los hospitales de referencia dentro de la red provincial. Participaron médicos y enfermeros de guardias de neurología, guardias externas, unidades de cuidados intensivos, y equipos del primer y segundo nivel de atención.

Durante la apertura, el secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, destacó que el principal desafío es garantizar que cada paciente con ACV llegue a tiempo y al lugar indicado para recibir tratamiento. "El ACV es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Pero tiene un tratamiento. El desafío es que cada paciente llegue a tiempo y al lugar indicado, y eso no se resuelve con un fármaco, se resuelve con red", afirmó.

Pauloni explicó que la provincia trabaja en una red articulada de centros de referencia de alta complejidad, con avances en teleasistencia y estrategias conjuntas con los niveles de atención de cercanía. Señaló que reducir los tiempos de traslado es clave para que los pacientes puedan acceder al tratamiento dentro de la ventana terapéutica.

El funcionario también valoró la continuidad de las inversiones en salud pública por parte del gobierno provincial, mencionando al gobernador Maximiliano Pullaro y a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, como responsables de sostener estas políticas.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, Matías Candioti Busaniche, resaltó la importancia de que la universidad sea sede de formación para quienes ya trabajan en el sistema sanitario. "Frente a un ACV, el tiempo es determinante y la respuesta depende de la capacidad de todo un sistema para actuar de manera coordinada", señaló.

Candioti Busaniche también destacó el enfoque integral de la jornada, que incluyó a médicos, enfermeros y equipos de atención prehospitalaria para fortalecer una red provincial con criterios y procedimientos compartidos.

Además, participaron la secretaria de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi; el secretario de Posgrado e Investigación, Hernán Blesio; y los directores provinciales de Cuidados Críticos, Esteban Ledesma; de Procesos Hospitalarios, Sebastián Nicolás; y el integrante de la Secretaría de Tercer Nivel, Martín Morejón, entre otros.

Esta capacitación forma parte de las acciones del Ministerio de Salud para fortalecer la Red Provincial de ACV y mejorar la respuesta y el tratamiento oportuno de esta patología en Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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