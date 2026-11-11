Este domingo se realiza la Fiesta Provincial de la Doma en Cayastá

Este domingo 15 de noviembre se llevará a cabo la 46ª edición de la Fiesta Provincial de la Doma en Cayastá, en el predio del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 1, kilómetro 77.

La celebración comenzará a las 8 y forma parte de las actividades por el 453° aniversario de la Fundación de Santa Fe. Además, la competencia seleccionará a los tres jinetes que representarán a la provincia en la 61ª edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, que se realizará en enero de 2027.

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El evento incluye desfiles de agrupaciones gauchas, jineteadas en distintas categorías, destrezas criollas y presentaciones musicales de folclore y chamamé. También habrá comidas típicas como asado con cuero, empanadas y degustación de pescados de río. La entrada general tiene un costo de 30.000 pesos, y quienes ingresen con conservadora deberán abonar un adicional del mismo monto.

La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, destacó que la fecha es especial para la provincia y resaltó la importancia de Cayastá como un centro cultural y turístico. "La doma y el folclore reflejan nuestras tradiciones y raíces gauchas", afirmó. Además, señaló que la provincia acompaña a los jinetes que participarán en Jesús María y destacó el potencial turístico del corredor de la Ruta 1.

Por su parte, el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli, remarcó que la fiesta está vinculada a la cultura local y a la historia de la región, mencionando los Corrales de Juan de Garay, ubicados en el Parque Arqueológico, como un símbolo de la identidad gaucha.

David Dupraz, integrante de la Asociación Conmemorativa de la Primera Yerra, organizadora del evento, explicó que la competencia reunirá a las mejores tropillas y jinetes de todos los departamentos de la provincia. Invitó a la comunidad a participar y disfrutar de la música, el folclore y las tradiciones que se expresan durante la fiesta.

Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial de Facebook de Doma Cayastá.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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