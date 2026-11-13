Inician obras hídricas y pavimentan calles en Gregoria Pérez de Denis

El jueves 12 de noviembre, el gobierno de Santa Fe inició trabajos de infraestructura vial y entregó equipamiento para tareas hídricas en Gregoria Pérez de Denis, localidad conocida como El Nochero, en el norte provincial.

El ministro de Infraestructura, Lisandro Enrico, encabezó la firma del acta de inicio para el alteo de un tramo local de la Ruta Interprovincial 35, que incluye la construcción de 33 alcantarillas. Además, se entregó en comodato una retroexcavadora destinada a mejorar el manejo del agua en la región.

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Frente al edificio comunal, se inauguraron las primeras cuadras pavimentadas de la calle General Pueyrredón, con una inversión superior a 111 millones de pesos. Estas obras forman parte de un plan para mejorar la transitabilidad y la infraestructura local.

Enrico explicó que el alteo de 22 kilómetros de la ruta busca elevar medio metro la calzada para evitar que las lluvias, especialmente las vinculadas al fenómeno de "El Niño", inunden el camino y aislen a las localidades de El Nochero, Santa Margarita y Villa Minetti. Según indicó, esta intervención beneficiará a más de 1.900 vecinos, facilitando el tránsito y la salida de la producción agrícola.

El senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, destacó que la llegada de maquinaria y el inicio de las obras reflejan un gobierno provincial atento a las necesidades del interior y comprometido con el desarrollo local.

Por su parte, el presidente comunal de Gregoria Pérez de Denis, Marcelo Furlán, valoró la entrega de la retroexcavadora y el comienzo de los trabajos en la ruta y los canales, que son clave para mitigar los problemas que generan las lluvias en la comunidad.

Las obras incluyen también la limpieza del canal interdistrito y la intervención del Canal Avonto, en Las Palmas, con maquinaria provincial. La inversión total para el alteo y las alcantarillas supera los 1.739 millones de pesos.

Además, el gobierno provincial continúa con la construcción del Acueducto del departamento 9 de Julio, que incluye una nueva planta potabilizadora en El Nochero, considerada una obra fundamental para la región.

En materia de defensa hídrica, ya se completó el refuerzo de 200 metros de la defensa en la zona y se trabaja en los últimos metros del sector sur, cerca de la toma de agua de ASSA, con una inversión que supera los 25 mil millones de pesos.

Finalmente, se presentaron nuevas retroexcavadoras que se suman a la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos, destinadas a fortalecer la capacidad operativa para el manejo del agua en la provincia.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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