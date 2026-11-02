Subsidios de luz: Nación incorporó a diez departamentos de Santa Fe a Zona Cálida

El Gobierno nacional oficializó modificaciones en el régimen de subsidios eléctricos para los hogares ubicados en regiones con temperaturas elevadas. A través de la Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía, se ampliaron los bloques de consumo que pueden recibir bonificaciones durante los meses de calor.

La decisión comprende a más de 2,3 millones de usuarios residenciales de 15 provincias, entre ellas Santa Fe, donde diez departamentos fueron incorporados a las categorías denominadas “cálida” y “muy cálida”.

El objetivo es reconocer el mayor consumo de electricidad que requieren los hogares durante el verano, especialmente por el uso de ventiladores, equipos de aire acondicionado y otros sistemas de refrigeración.

Qué departamentos de Santa Fe están incluidos

La nueva clasificación establece dos categorías con diferentes límites de consumo subsidiable.

En la denominada zona muy cálida se encuentran los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado. Allí se podrán subsidiar hasta 500 kilovatios hora (kWh) mensuales entre noviembre y abril.

Por otro lado, los departamentos La Capital, Garay, San Javier, San Justo, San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias fueron incorporados a la categoría cálida.

En estas jurisdicciones, el consumo potencialmente bonificable será de 300 kWh mensuales durante noviembre, marzo y abril, mientras que en diciembre, enero y febrero el límite ascenderá a 370 kWh.

Los otros nueve departamentos santafesinos permanecen dentro de la categoría general, sin incorporarse a estos bloques diferenciales.

Cuánto aumenta el consumo subsidiable

Uno de los principales cambios se registra en la extensión del beneficio a meses que anteriormente tenían límites menores.

En las zonas muy cálidas, el volumen máximo acumulado durante los seis meses pasa de 2.100 a 3.000 kWh, lo que representa un incremento del 42,9%.

Sin embargo, durante diciembre, enero y febrero el límite mensual disminuye de 550 a 500 kWh.

En las zonas cálidas, el máximo acumulado aumenta de 1.560 a 2.010 kWh, equivalente a una suba del 28,8%.

Estas variaciones corresponden exclusivamente al consumo que puede recibir subsidios y no implican que las facturas vayan a reducirse en esos mismos porcentajes.

Qué sucede con el sur de Santa Fe

Para localidades como Villa Cañás, Venado Tuerto, Firmat y otras ciudades del sur provincial, es importante aclarar que sus departamentos no figuran entre los diez incorporados al esquema diferencial.

En consecuencia, permanecen dentro de la categoría general de subsidios eléctricos.

No obstante, la Resolución 304/2026 también contempla modificaciones para esta categoría, entre ellas un límite de 200 kWh subsidiables durante noviembre para los usuarios que cumplan los requisitos correspondientes.

Cómo se aplica el descuento

El sistema forma parte del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que establece asistencia económica según las condiciones de cada hogar.

De acuerdo con la información oficial consignada en las resoluciones, para noviembre se contempla una bonificación general del 50% y otra extraordinaria del 25% sobre el componente mayorista de la electricidad, dentro de los límites establecidos.

Esto no significa un descuento del 75% sobre el total de la factura, ya que también se incluyen costos de transporte, distribución e impuestos.

La Secretaría de Energía fundamentó los cambios en las diferencias climáticas entre regiones y en la necesidad de evitar variaciones abruptas en las facturas.

Por el momento, no se informó el costo fiscal adicional de la ampliación ni la cantidad exacta de hogares santafesinos que efectivamente recibirán el beneficio.