Santa Fe recibe premio nacional por su Plan Provincial de Ajedrez Escolar

El Plan Provincial de Ajedrez Educativo de Santa Fe, denominado "Moviendo Mentes", fue distinguido como el mejor proyecto de ajedrez escolar del país durante la 18º Premiación Anual de la Federación Argentina de Ajedrez.

El reconocimiento se entregó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la ceremonia también se premió a campeones nacionales y a quienes impulsan el crecimiento del ajedrez en Argentina.

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Durante 2026, el plan organizó más de 30 torneos en distintas etapas locales, departamentales y provinciales, con la participación de más de 3.000 estudiantes de toda la provincia de Santa Fe.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, señaló que el premio refleja el trabajo conjunto de docentes, escuelas, gobiernos locales e instituciones de ajedrez. Además, destacó que el programa creció gracias al impulso del gobernador Maximiliano Pullaro y que desde el Ministerio continúan fortaleciendo el ajedrez como herramienta educativa.

Nahuel Santianes, coordinador del plan, afirmó que la distinción pone en valor la articulación entre comunidades educativas y la importancia de sostener políticas públicas que acercan el ajedrez a niños y jóvenes. También mencionó la visita del gran maestro Faustino Oro a Rosario en agosto, que permitió a muchos estudiantes conocer de cerca el ajedrez.

Santianes agregó que la inclusión del ajedrez en el diseño curricular de Matemática facilita la integración de saberes y el desarrollo de habilidades como el análisis, la argumentación y la toma de decisiones.

El programa Moviendo Mentes promueve la enseñanza y práctica del ajedrez en escuelas de toda la provincia, además de capacitar a docentes para ampliar su alcance territorial.

Desde 2024, bajo la gestión del gobernador Pullaro, el Ministerio de Educación implementa esta política educativa que busca fomentar el ajedrez como herramienta de encuentro y aprendizaje.

En 2026, el plan también fue parte del Campeonato Interprovincial de Ajedrez de la Región Litoral y Centro, que reúne a equipos escolares de varias provincias. La primera edición se realizó en 2025 en la ciudad de Santa Fe y se proyecta como un evento anual con sede rotativa.

Este reconocimiento nacional destaca el crecimiento y la consolidación del ajedrez escolar en Santa Fe, con una amplia participación estudiantil y el apoyo institucional para su desarrollo.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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