Santa Fe suma casi 2.000 prosumidores con 18 MW renovables instalados

Santa Fe cuenta con 1.963 usuarios-generadores conectados a la red eléctrica que aportan una potencia renovable cercana a los 18 megavatios (MW), según datos actualizados al 8 de octubre. De ese total, 836 usuarios forman parte del programa Prosumidores 4.0, que impulsa la generación distribuida a partir de fuentes renovables en hogares, industrias, comercios y establecimientos rurales.

El programa, impulsado por el Gobierno de Santa Fe, busca fomentar la instalación de sistemas de generación eléctrica renovable conectados a la red de distribución, permitiendo a los usuarios reducir costos en sus facturas y contribuir a la sustentabilidad ambiental. Actualmente, hay otros 591 proyectos en trámite para sumarse a esta modalidad.

Leé también: General López suma 51 aulas al programa provincial Mil Aulas

Desde el lanzamiento de Prosumidores 4.0, la potencia renovable instalada se incrementó un 270 % respecto a la capacidad previa. Además, el 79,31 % de la potencia conectada corresponde a usuarios con actividades productivas, como industrias, comercios y establecimientos rurales, un sector que representa la mayoría de las conexiones bajo este programa.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que la transición energética es una oportunidad para fortalecer el sistema productivo provincial. "Con Prosumidores 4.0 acompañamos a quienes invierten en energías renovables, reducen costos y mejoran su competitividad", afirmó.

Modalidades y financiamiento

El programa también promueve la generación distribuida colaborativa, que ha crecido un 688 % desde la implementación de Prosumidores 4.0, con 334 usuarios y 2.057,3 kW instalados bajo esta modalidad.

En cuanto a la inversión, se estima un monto de 14,7 millones de dólares destinados a estos proyectos, con más de 180 proveedores e instaladores registrados. Además, se otorgaron más de 4.800 millones de pesos en financiamiento sostenible para facilitar la incorporación de sistemas renovables.

La subsecretaria de Energía Renovable y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich, señaló que el crecimiento del programa refleja un mayor compromiso de los santafesinos con la generación renovable y permite avanzar hacia una matriz energética más descentralizada y baja en carbono.

Este avance en generación distribuida se traduce en un ahorro anual de emisiones de dióxido de carbono equivalente a la absorción de aproximadamente 320.400 árboles y una generación renovable que cubre el consumo promedio de unas 4.700 viviendas.

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Fe busca consolidar una política de transición energética que combine sustentabilidad, inversión y desarrollo productivo para mejorar la eficiencia y competitividad de la economía provincial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.