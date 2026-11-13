Santa Fe lanza sitio web oficial para seguimiento del fenómeno El Niño

El Gobierno de Santa Fe puso en funcionamiento un sitio web oficial dedicado a brindar información actualizada sobre el fenómeno climático El Niño. La plataforma, disponible en www.santafe.gob.ar/ms/elnino, permite a los usuarios consultar en tiempo real el estado de la provincia, las alertas vigentes y recomendaciones para enfrentar posibles contingencias.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, explicó que el sitio centraliza datos sobre lluvias, situación de ríos y arroyos, además de ofrecer información sobre efectores de salud, vacunación, y teléfonos de emergencia como 911, 107 y 100. Según indicó, la herramienta fue desarrollada por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro para facilitar el acceso a información oficial y confiable.

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Gracias a la georreferenciación, los usuarios pueden conocer la situación específica del lugar donde se encuentran y consultar el estado de cualquier punto de la provincia. Además, el sitio incluye mapas con cortes de rutas, obras y desvíos, así como recomendaciones sobre manejo de residuos, uso responsable del agua, higiene y seguridad vial.

Coudannes señaló que la plataforma se nutre del trabajo conjunto con los municipios santafesinos, lo que permite actualizar al instante los comunicados oficiales y planes de contingencia locales. También contiene información para productores agropecuarios, incluyendo datos sobre el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca), una herramienta pública para coordinar asistencia ante inundaciones, sequías e incendios.

La vocera destacó que el sitio es una herramienta abierta a toda la población santafesina, con el objetivo de facilitar el acceso a información clara y actualizada para vecinos y medios de comunicación.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca mejorar la comunicación y preparación ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, que pueden generar lluvias intensas y riesgo de inundaciones en la región.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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