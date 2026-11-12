Inician alteo de 82 km en Ruta 35 contra inundaciones

El Gobierno de Santa Fe inició el alteo de 82,5 kilómetros de la Ruta Provincial 35, que marca el límite con Santiago del Estero en el departamento 9 de Julio. La obra comenzó esta semana con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el senador departamental, Germán Gramajo.

El proyecto tiene como objetivo elevar la calzada de la ruta alrededor de 50 centímetros para mejorar la circulación y evitar cortes por acumulación de agua, especialmente ante el pronóstico de lluvias intensas por el fenómeno climático conocido como “El Niño”. Además, se construirán 62 alcantarillas a lo largo de la traza para facilitar el escurrimiento y prevenir anegamientos en campos y localidades cercanas.

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La ruta se extiende desde Pozo Borrado hacia el norte, hasta la Cañada de las Víboras, cerca de Gato Colorado. La obra se divide en tres tramos: Villa Minetti, con 46 kilómetros y 23 alcantarillas; Santa Margarita, con 14,5 kilómetros y 6 alcantarillas; y El Nochero, con 22 kilómetros y 33 alcantarillas.

Según Enrico, la inversión provincial supera los 3.750 millones de pesos y busca saldar una deuda histórica con esta zona poco intervenida. El ministro destacó que la obra forma parte del plan de los Bajos Submeridionales y que se realiza con recursos provinciales.

Trabajo conjunto con municipios y comités de cuenca

La ejecución del alteo se realiza en colaboración con el Comité de Cuenca Villa Minetti-San Bernardo, la Municipalidad de Villa Minetti y las comunas de Santa Margarita y El Nochero. Enrico explicó que este esquema permite optimizar recursos y reducir costos, ya que la obra se realiza con maquinaria y personal propio en lugar de contratar empresas externas.

Además, la Provincia entregó en comodato dos retroexcavadoras a las comunas de Santa Margarita y Gregoria Pérez de Denis para facilitar los trabajos en la ruta.

Estrategia hídrica integral en el departamento 9 de Julio

Esta obra se suma a otras 47 intervenciones hídricas que el gobierno provincial lleva adelante en el departamento, incluyendo 192 kilómetros de canales troncales y 889 kilómetros de limpieza de canales. De estas intervenciones, 14 son ejecutadas directamente por la Provincia y 33 por comités de cuenca.

Entre las obras en curso se destacan las intervenciones en las Rutas Provinciales 290 y 96, con 112 y 80 kilómetros respectivamente. Estas acciones forman parte de una política de prevención para proteger a las localidades y al sistema productivo frente a las lluvias intensas y posibles inundaciones.

Por último, el Gobierno de Santa Fe presentó recientemente nuevas retroexcavadoras que se suman a la flota de la Secretaría de Recursos Hídricos, y anunció que esta semana se realizarán encuentros comunitarios para informar a los vecinos sobre el funcionamiento del nuevo servicio.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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