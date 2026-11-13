Inauguran dos parques solares que suman 12 MW en San Cristóbal

El Gobierno de Santa Fe inauguró esta semana dos parques solares en el departamento San Cristóbal, ubicados en Arrufó y San Guillermo. Las instalaciones, desarrolladas por Coral Energía, suman una potencia total de 12 megavatios (MW) y abastecerán el consumo equivalente a 8.000 hogares.

Los parques se conectan a la red de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) mediante líneas de media tensión de 33 kV. La inversión privada superó los 12 millones de dólares y se instalaron más de 18.000 paneles solares bifaciales sobre las rutas provinciales 23 y 39.

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El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la obra se enmarca en la continuidad de proyectos estratégicos impulsados por el gobierno provincial. Señaló que la incorporación de energías renovables contribuye a estabilizar la potencia eléctrica y fortalece el sistema agroindustrial de la región.

Por su parte, Patricia Iraola, accionista del Grupo Corven, empresa matriz de Coral Energía, resaltó que la puesta en marcha de los parques representa una inversión que genera oportunidades y aporta al desarrollo productivo y humano del departamento y la provincia.

El senador provincial Felipe Michlig consideró que estas instalaciones marcan un avance significativo para el sistema interconectado y las obras de infraestructura que se ejecutan en la zona, como la repavimentación de rutas y la expansión de la red de gas natural.

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, señaló que los parques aportan una fuente adicional de alimentación eléctrica, mejoran la tensión en la red y ofrecen mayor capacidad de maniobra, aspectos fundamentales para el desarrollo regional.

Estos dos parques forman parte de un plan más amplio de Coral Energía que incluye seis desarrollos solares en Santa Fe, con una potencia total de 50 MW y una inversión superior a los 46 millones de dólares. El plan busca fortalecer el abastecimiento energético de hogares, industrias y establecimientos productivos en la provincia.

En el acto participaron autoridades provinciales y locales, entre ellas la intendenta de San Guillermo, Romina López, y el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti, junto a representantes de Coral Energía y la EPE.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.