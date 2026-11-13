Prisión preventiva para hombre investigado por femicidio en Coronda

Un hombre de 45 años quedó en prisión preventiva acusado de ser el autor del femicidio de María Fernanda Barreto, ocurrido en Coronda en abril de este año.

La medida fue ordenada este viernes 13 de noviembre por el juez Pablo Spekuljak, tras un pedido del fiscal Julio Lema en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

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El imputado, identificado por las iniciales FAC, era pareja de la víctima y convivían en una vivienda ubicada en Hipólito Irigoyen al 1.400, en Coronda, departamento San Jerónimo.

Según informó el fiscal, entre la noche del sábado 5 y la madrugada del domingo 6 de abril, tras una discusión, el hombre provocó la muerte de Barreto mediante asfixia.

El fiscal detalló que alrededor de las 3 de la madrugada, el acusado se comunicó con el Comando Radioeléctrico de Coronda y con la madre de la víctima, brindando una versión falsa: aseguró que Barreto se había suicidado.

Conforme avanzó la investigación, se determinó que se trató de un femicidio cometido en un contexto de violencia de género, donde el imputado ejercía malos tratos físicos y psicológicos sobre la víctima en una relación de poder asimétrica.

La detención del hombre se concretó el martes previo a la audiencia, y se le imputó el delito de homicidio calificado por el vínculo y por haberse cometido contra una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Lema señaló que, aunque la defensa se opuso al pedido de prisión preventiva, el juez consideró que los riesgos procesales no podían mitigarse con medidas alternativas.

El caso sigue en investigación y el imputado permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

Fuente: parte de prensa oficial.

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