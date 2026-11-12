PDI incauta 1,3 kilos de cocaína en Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo allanamientos en los barrios Guadalupe Oeste, Scarafía y el distrito La Guardia, en la ciudad de Santa Fe, el 11 de noviembre, en el marco de una investigación por microtráfico de drogas.

Durante los procedimientos, los agentes incautaron un total de 1.321,6 gramos de cocaína, que se encontraron en envoltorios y trozos compactos. Además, se secuestraron plantas de marihuana, dos armas de fuego, una balanza digital y dinero en efectivo.

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En uno de los domicilios allanados se detectaron dos pedidos de paradero vigentes. Uno de los buscados es un hombre de 39 años, requerido desde diciembre de 2025 por causas que incluyen robos calificados, abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego. Este fue localizado en el barrio Las Delicias.

Los operativos fueron realizados por la PDI junto con grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, como parte de una investigación vinculada a un ataque ocurrido el 1 de noviembre durante un presunto intento de robo, en el que un joven de 22 años resultó gravemente herido.

El subsecretario de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, informó que los allanamientos forman parte de las acciones para desarticular redes de microtráfico y esclarecer hechos delictivos relacionados.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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