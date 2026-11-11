Prisión preventiva para hombre investigado por delitos en San Guillermo

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) José Alberto Boaglio resolvió prorrogar por 30 días la prisión preventiva de un hombre de 21 años investigado por varios hechos delictivos contra la propiedad en San Guillermo, departamento San Cristóbal.

La decisión se tomó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares en los tribunales de San Cristóbal, a pedido del fiscal Emiliano Odriozola, a cargo de la investigación. Según explicó el fiscal, la prórroga se solicitó porque ya se presentó la acusación formal y el caso se encamina a un juicio oral y público.

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Odriozola sostuvo que "los peligros procesales no solo siguen latentes, sino que se acrecentaron", y agregó que el imputado cuenta con antecedentes condenatorios por delitos similares. Además, señaló que la pena que podría recibir en caso de condena sería de cumplimiento efectivo.

Por su parte, el abogado defensor pidió la liberación del joven bajo normas de conducta, pero el juez consideró que la prisión preventiva es proporcional y necesaria, y que las medidas alternativas propuestas no garantizan la seguridad procesal.

Detalles de los hechos

El fiscal indicó que el 2 de noviembre, alrededor de las 16:30, el imputado fue sorprendido desmontando partes de una motocicleta Corven de 110 centímetros cúbicos que tenía pedido de secuestro por la Unidad Judicial de Morteros, Córdoba. La presencia policial se debió a una llamada anónima.

El joven no pudo justificar la procedencia del vehículo ni presentar documentación. Según Odriozola, el imputado tenía en su poder un rodado proveniente de un delito, cuyo origen ilícito conocía o debía sospechar.

Además, el fiscal recordó que en noviembre del año pasado el hombre ingresó en dos ocasiones a un inmueble rural en San Guillermo, donde sustrajo elementos sin autorización. En la primera ocasión, se llevó marcos de puertas y ventanas de un gallinero, y en la segunda, tras forzar un portón, retiró varios tachos de aluminio de 40 litros cada uno.

Cargos y calificación legal

El joven está imputado como presunto autor de los delitos de hurto, robo y encubrimiento por receptación. La Fiscalía Regional 5 continúa con la investigación y prepara la etapa de juicio oral.

Fuente: parte de prensa oficial.

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