Detienen a dos jóvenes tras disparos contra una casa en Rosario

Dos jóvenes fueron detenidos en Rosario luego de que se registraran disparos contra una vivienda ubicada en Ameghino al 0 bis, en el barrio Grandoli, durante la madrugada del jueves 12 de noviembre.

La Policía de Acción Táctica (PAT) intervino tras recibir el aviso por detonaciones de arma de fuego. Testigos aportaron las características de los presuntos autores, lo que permitió a los efectivos localizarlos cuando intentaban escapar a pie por el complejo habitacional de Sánchez de Thompson e Hipócrates.

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Los aprehendidos son Facundo Lisandro T., de 19 años, y un joven de 17. En el procedimiento se incautó una pistola Bersa modelo 644 calibre 22 con cargador y cinco cartuchos.

Horas más tarde, alrededor de las 8.30, la PAT volvió a intervenir en la misma dirección tras la denuncia de una mujer que alertó sobre la presencia de un arma en el patio de su casa. Allí se encontró una pistola Ballester Molina calibre 11,25 mm con un cargador y seis cartuchos intactos.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pericias correspondientes en ambos casos y secuestró el arma hallada en el patio. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 16ta y quedaron a disposición de la justicia.

Por otro lado, la PDI informó que un hombre de 39 años con pedido de captura vigente desde diciembre de 2025 fue detenido en el barrio Las Delicias. Este individuo está vinculado a una causa por robos calificados, abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego.

Este último procedimiento está relacionado con un ataque ocurrido el 1 de noviembre, cuando un joven de 22 años resultó gravemente herido durante un presunto intento de robo, según indicaron fuentes oficiales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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