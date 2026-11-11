Prisión preventiva para hombre investigado por venta de droga en Reconquista

Un hombre de 31 años fue detenido en Reconquista tras una investigación por venta de droga al menudeo y tenencia ilegal de municiones, informaron fuentes judiciales este miércoles 11 de noviembre.

La prisión preventiva fue solicitada por el fiscal Sebastián Galleano e impuesta por la jueza Norma Senn durante una audiencia en los tribunales de Reconquista. El imputado, identificado por las iniciales FAO, está acusado de comercializar cocaína y de tener en su domicilio 46 cartuchos de arma de fuego sin autorización.

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Según explicó el fiscal Galleano, la investigación comenzó en agosto de 2024 y desde entonces el hombre estuvo bajo medidas cautelares. Aunque inicialmente se le había impuesto la prisión preventiva, la defensa logró que recuperara la libertad tras varias revisiones judiciales. En agosto de este año se le impusieron normas de conducta, pero las pesquisas continuaron.

En base a nuevas pruebas, se realizó un allanamiento en la vivienda del barrio La Cortada el martes pasado. En el operativo, a cargo de la Policía de Investigaciones, se secuestraron 12 envoltorios con cocaína fraccionada para la venta, que sumaban 3,4 gramos, y una bolsa con un trozo compacto de 83,7 gramos de la misma droga, hallada en el techo de una casa vecina.

Además, se incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, fragmentos de nylon cortados y una máquina contadora de dinero. En el domicilio también se encontraron 46 cartuchos calibre 22 sin la debida autorización legal.

El fiscal detalló que el imputado está acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y acopio ilegal de municiones. La causa sigue en trámite en los tribunales de Reconquista.

Fuente: parte de prensa oficial.

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