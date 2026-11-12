Tres detenidos tras allanamientos por tentativa de homicidio en Villa Gobernador Gálvez

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe realizaron este miércoles tres allanamientos en Villa Gobernador Gálvez en el marco de una causa por tentativa de homicidio.

El operativo se llevó a cabo tras un ataque ocurrido el 1 de noviembre en las inmediaciones de calles 17 de Octubre y Julio A. Roca, donde un joven de 22 años fue herido con un arma blanca durante un intento de robo.

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Según la investigación, la víctima estaba acompañada cuando tres hombres intentaron sustraerles los teléfonos celulares. En ese momento, uno de los agresores lo atacó con un arma blanca en el abdomen y luego huyeron del lugar.

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez y luego derivado al Hospital Provincial de Rosario, donde recibió atención médica especializada y fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de la lesión.

La Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), en coordinación con la Fiscalía a cargo de Georgina Cherara, identificó tres domicilios vinculados al caso y solicitó las órdenes de allanamiento.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en calles 17 de Octubre al 1900, Fornieles al 400 y Congreso al 2100. Durante las requisas se secuestraron ocho teléfonos celulares que podrían aportar datos para la causa.

Además, fueron demorados y trasladados para su identificación tres hombres: Ignacio L. (53), Alexis Brian L. (30) y Brandon Nicolás L. (23).

En otro operativo, la PDI detuvo a un hombre de 39 años en el barrio Las Delicias, quien tenía un pedido de captura vigente desde diciembre de 2025 por robos calificados, abuso de arma y portación ilegal de arma de fuego.

También se informó que un hombre de 44 años fue aprehendido tras atrincherarse en una habitación y amenazar a los policías con un objeto cortopunzante. Para reducirlo se utilizó una pistola Taser, un dispositivo de baja letalidad.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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