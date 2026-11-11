Se da por finalizada la búsqueda de Thiago Domínguez en Venado Tuerto

La búsqueda de Thiago Roberto Domínguez, un adolescente de 13 años de Venado Tuerto, fue oficialmente cancelada este miércoles 11 de noviembre de 2026. La solicitud de paradero que se había emitido para localizar al joven quedó sin efecto tras confirmarse que fue hallado.

Las autoridades policiales informaron que no se brindaron detalles sobre las circunstancias en las que se encontró a Thiago ni su estado actual. La investigación y el operativo de búsqueda se dieron por concluidos una vez que se constató su aparición.

Desde la fuerza de seguridad local recomendaron a la comunidad mantener la colaboración en casos similares y comunicarse con el 911 ante cualquier situación que requiera intervención urgente.

Fuente: parte de prensa oficial.