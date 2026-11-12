Más de 40 allanamientos y detenciones en Rosario y la región

Este jueves 12 de noviembre se realizaron más de 40 allanamientos en Rosario, San Lorenzo y otras localidades del sur de Santa Fe, en el marco de una investigación conjunta entre la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial.

Las medidas fueron autorizadas por la Justicia Federal y Provincial y ejecutadas con apoyo operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). Durante los procedimientos se detuvo a dos personas identificadas como G.M. y D.L., esta última en Roldán y la primera en Rosario.

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Además, otras diez personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia Federal, según informaron desde el MPA. Los allanamientos realizados por el Ministerio Público de la Acusación incluyeron cuatro domicilios en Rosario, uno en Puerto General San Martín y otro en Roldán.

En los operativos se secuestraron armas de fuego, entre ellas pistolas calibre 9 mm y 380, una escopeta, una granada, material estupefaciente, balanzas digitales y dinero en efectivo. Todo el material será analizado como parte de las causas vinculadas a fenómenos criminales complejos en la región.

Las personas detenidas serán presentadas en audiencia imputativa en los próximos días, donde los fiscales detallarán los hechos que se les atribuyen y las calificaciones legales correspondientes. La investigación continúa en curso, indicaron desde la Fiscalía Regional 2.

Fuente: parte de prensa oficial.

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