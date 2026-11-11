River proyecta vender a Beltrán y analiza a Rossi y Bono

River Plate comenzó a planificar el mercado de pases de 2027 con una situación que podría modificar su plantel: la posible transferencia de Santiago Beltrán. El arquero, que se consolidó como titular durante la temporada, aparece en el radar de clubes europeos y la institución estaría dispuesta a evaluar una propuesta económica que responda a sus expectativas.

En ese escenario, los nombres de Agustín Rossi, actualmente en Flamengo, y Yassine Bounou, conocido como Bono, arquero de Al-Hilal de Arabia Saudita, surgieron como posibles reemplazantes. Por el momento, no se anunciaron negociaciones oficiales con ninguno de los dos.

Beltrán, de reemplazante a protagonista del arco de River

El juvenil tuvo su debut oficial a fines de enero de 2026, cuando River derrotó 1-0 a Barracas Central en la primera fecha del Torneo Apertura. Su ingreso al equipo se produjo por las lesiones simultáneas de Franco Armani y Ezequiel Centurión.

A partir de aquella oportunidad, Beltrán consiguió continuidad y acumuló 45 encuentros durante el año, con 19 partidos sin recibir goles.

Su rendimiento también le permitió ingresar en la consideración de Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina lo convocó para los amistosos previos al Mundial y el arquero tuvo su estreno internacional frente a Honduras.

Atlético de Madrid y West Ham, entre los clubes interesados

Las actuaciones del arquero despertaron interés en el mercado europeo. Atlético de Madrid y West Ham son dos de las instituciones vinculadas con su futuro, aunque hasta el momento no trascendieron propuestas formales.

En el caso del conjunto español, la búsqueda de un arquero estaría relacionada con una eventual salida de Jan Oblak hacia el fútbol de Arabia Saudita.

Mientras tanto, River trabaja en la posibilidad de extender el contrato de Beltrán, que actualmente vence en diciembre de 2027. La intención sería prolongar el vínculo hasta fines de 2030, mejorar sus condiciones salariales y actualizar la cláusula de rescisión.

La dirigencia tendría como referencia una cifra mínima de 15 millones de dólares para comenzar a negociar una transferencia. Se trata de una condición mencionada en las versiones del mercado, sin confirmación institucional.

Agustín Rossi aparece como una alternativa para 2027

Uno de los nombres que se analiza es el de Agustín Rossi, arquero de Flamengo y exjugador de Boca Juniors.

A sus 31 años, el futbolista cuenta con experiencia en competencias internacionales y mantiene contrato con el conjunto brasileño hasta fines de 2027, según la información difundida.

Esa situación contractual podría influir en una eventual negociación, especialmente si Flamengo decide evaluar una transferencia antes del vencimiento del vínculo.

Su pasado en Boca sería uno de los aspectos particulares de una posible llegada a Núñez, aunque el propio arquero nunca descartó públicamente la posibilidad de vestir la camiseta de River.

Bono, el arquero que reconoció su deseo de jugar en River

La otra alternativa es Yassine Bounou, el arquero de la selección de Marruecos que actualmente juega en Al-Hilal.

Bono, de 35 años, tiene contrato con la institución saudita hasta julio de 2028. Por ese motivo, una eventual incorporación dependería de las condiciones económicas y de la voluntad de las partes.

El guardameta manifestó en distintas oportunidades su simpatía por River y reconoció que jugar en el club argentino es uno de sus objetivos personales.

En una entrevista realizada en 2023, explicó que le gustaría llegar a Núñez siempre que se encuentre en condiciones deportivas de responder a las exigencias de la institución.

River podría incorporar un arquero antes de vender a Beltrán

Una de las posibilidades que se contempla es avanzar por un refuerzo incluso antes de concretar una eventual transferencia de Beltrán. De esa manera, el club podría contar con dos alternativas para el puesto durante un período de transición.

Sin embargo, esta opción todavía forma parte de la planificación atribuida a la dirigencia y no constituye una decisión oficial.

Mientras tanto, el plantel mantiene como prioridad su participación en el Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El futuro de Beltrán dependerá de las propuestas que lleguen desde Europa y de las negociaciones para extender su contrato. Rossi y Bono, por ahora, aparecen como nombres en evaluación para una posible renovación del arco millonario.