Detienen a hombre con objetos robados en San Lorenzo

Durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, en San Lorenzo, personal policial detuvo a un hombre que llevaba elementos presuntamente robados. La aprehensión se concretó tras un seguimiento realizado por operadores del Monitoreo de la Central 911 y efectivos de la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando las cámaras de videovigilancia provinciales detectaron a un hombre que caminaba con una caja de cartón por la zona céntrica de la ciudad. El seguimiento visualizó al sospechoso en calles Ricchieri y avenida San Martín, y luego en General López, donde finalmente fue detenido frente al cuartel de Bomberos Zapadores.

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El detenido, identificado como Brian Eduardo P., de 32 años, no contaba con pedidos de captura vigentes. Sin embargo, al inspeccionar la caja que llevaba, la policía encontró un regulador con manómetros y mangueras, elementos que el hombre no pudo justificar ni acreditar su procedencia.

Por esta razón, fue aprehendido y trasladado a la sede del Comando Radioeléctrico, mientras que los objetos fueron secuestrados preventivamente para continuar con las investigaciones.

Coordinación entre Monitoreo 911 y Policía

La intervención conjunta entre los operadores del Monitoreo del 911 y la Policía local fue clave para la rápida identificación y detención del sospechoso. Según indicaron, el sistema de videovigilancia permitió seguir los movimientos del hombre en tiempo real, facilitando el trabajo de los patrulleros que realizaban tareas preventivas en la ciudad.

Por otro lado, el procedimiento se enmarca en las acciones de seguridad que se llevan adelante en San Lorenzo para combatir delitos y mejorar la respuesta policial ante situaciones sospechosas.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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