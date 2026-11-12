Condenan a 11 años a hombre por intento de femicidio

Un hombre de 27 años fue condenado a 11 años de prisión por intentar matar a su pareja en Esperanza, departamento Las Colonias. La sentencia fue dictada este jueves 12 de noviembre en los tribunales de Santa Fe, en un juicio abreviado.

El condenado es Víctor Emanuel Mansilla, quien en agosto de 2024 atacó a su pareja con una cuchilla en el pasillo de un predio de viviendas ubicado en calle Belgrano al 6100. Según informó el fiscal Alejandro Benítez, el ataque ocurrió alrededor de las 22:00 del domingo 4 de agosto, cuando tras una discusión, Mansilla apuñaló a la mujer por la espalda y luego huyó del lugar.

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La víctima cayó al suelo y comenzó a gritar, lo que motivó que personas de su entorno acudieran para brindarle primeros auxilios. Fue atendida inicialmente en Esperanza y luego trasladada a la ciudad de Santa Fe debido a la gravedad de las heridas.

El fiscal Benítez explicó que la agresión se dio en el marco de una relación de pareja marcada por celos, agresiones y recriminaciones constantes por parte de Mansilla, quien atentaba contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de la mujer. La investigación comenzó tras el ataque, ya que no existían denuncias previas.

Mansilla reconoció su responsabilidad penal por el delito de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género. Junto a su defensa, aceptó la pena y el procedimiento abreviado. La víctima fue informada sobre la resolución y manifestó su conformidad.

El fiscal Matías Palud representó al Ministerio Público de la Acusación en la audiencia donde se dictó la sentencia, que fue impuesta por la jueza Celeste Minniti.

Fuente: parte de prensa oficial.