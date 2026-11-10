Condenan a 13 años a hombre por tentativa de femicidio en Ceres

El martes 10 de noviembre de 2026, en los tribunales de San Cristóbal, se dictó una condena de 13 años de prisión contra Jorge Oscar Peralta, de 43 años, tras ser declarado culpable por un jurado popular de tentativa de femicidio contra su expareja en Ceres.

El juez Javier Bottero comunicó la pena durante la audiencia de cesura realizada esta mañana. La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Hemilce Fissore, representó a la Fiscalía en el proceso.

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El juicio por jurados había concluido el jueves 29 de octubre, con el veredicto que responsabilizó a Peralta por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Según explicó la fiscal Fissore, en la audiencia ambas partes presentaron sus alegatos sobre las pruebas y solicitaron la pena que consideraron adecuada. El juez informó la condena y anunció que en los próximos días dará a conocer los fundamentos de la sentencia, los cuales serán analizados para definir posibles pasos legales.

Detalles del hecho

El ataque ocurrió el sábado 13 de abril de 2024, alrededor de las 21:00, en una vivienda ubicada en la calle Vera Mujica al 500, en Ceres. Aunque la relación de pareja y convivencia entre Peralta y la víctima ya había finalizado, él continuaba hostigándola.

Con conocimiento y voluntad de causarle la muerte, Peralta agredió a la mujer con un cuchillo de 22 centímetros, provocándole múltiples heridas cortopunzantes en zonas vitales que pusieron en riesgo su vida.

La fiscal destacó que el ataque se enmarcó en un contexto de violencia de género. La víctima logró escapar, pedir ayuda y recibir atención médica inmediata, lo que impidió que el agresor concretara su intención homicida.

La Fiscalía Regional 5 continuará evaluando los fundamentos del fallo para determinar los pasos a seguir en este caso.

Fuente: parte de prensa oficial.

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