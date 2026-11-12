Prohíben café libre de gluten por problemas en envase en Santa Fe

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición del Café Torrado con Azúcar Molido Libre de Gluten marca La Planta de Café en toda la provincia.

La medida se tomó luego de detectar que el producto, elaborado por Cabrales S.A., presenta un sistema de ventilación en su envase que no está aprobado, lo que compromete la hermeticidad y la correcta conservación del alimento. Por esta razón, no se puede garantizar que el café mantenga su condición de libre de gluten.

Estas irregularidades constituyen una infracción al Código Alimentario Argentino, según indicaron desde la Assal.

Para facilitar la identificación, se detallaron los productos afectados: café torrado con azúcar molido libre de gluten, marca La Planta de Café, con distintos contenidos (190 y 250 gramos), elaborados en julio de 2026, con vencimiento en julio de 2027 y lotes 2607 B 06:20, 2607 B 17:57 y 2607 E 19:23.

Desde la Assal recomendaron a los consumidores no adquirir ni consumir estos productos y a los comercios retirar las unidades de la venta.

Por otro lado, el material menciona que las unidades forman parte de una compra de 103 ambulancias para la provincia, con destinos en localidades como Gato Colorado, Santa Margarita, Villa Minetti, Tostado y Logroño, aunque no se especificó la relación directa con el producto prohibido.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.