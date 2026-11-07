Salud capacitó al 107 para emergencias por fenómeno de El Niño

El Ministerio de Salud de Santa Fe realizó una capacitación dirigida a los equipos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (107) para mejorar la respuesta ante posibles emergencias vinculadas al fenómeno de El Niño.

La actividad tuvo lugar en el auditorio del Cemafe y contó con la participación presencial y virtual de radio operadores, médicos, reguladores, personal de enfermería y choferes de ambulancias.

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Durante la jornada se presentó el Protocolo Provincial Sanitario ante Emergencias Hídricas, que incluye procedimientos para actuar durante inundaciones o anegamientos. Además, se realizaron ejercicios prácticos para analizar posibles dificultades y definir respuestas adecuadas.

También se abordaron medidas de autocuidado para prevenir enfermedades y proteger a los trabajadores que deban intervenir en zonas afectadas.

El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, señaló que la capacitación forma parte de un trabajo para fortalecer la planificación y coordinación del sistema sanitario provincial. “Es fundamental conocer los recursos disponibles en cada territorio, monitorear la situación y articular con los equipos de salud para responder oportunamente a las necesidades de cada localidad”, afirmó.

Según explicó, el trabajo comenzó meses atrás con un relevamiento de recursos sanitarios y el seguimiento territorial en el marco del Comité Operativo. La capacitación permitió además revisar los circuitos de comunicación y respuesta ante eventuales demandas.

El director provincial de Cuidados Críticos, Esteban Ledesma, indicó que esta formación específica para el 107 se enmarca en una estrategia provincial más amplia. “La ministra Silvia Ciancio nos pide ordenar y unificar los procedimientos para que todos los equipos actúen con rapidez y criterios compartidos ante una emergencia”, comentó.

Ledesma destacó que el personal del 107 conoce las particularidades de cada territorio, las condiciones de accesibilidad y los posibles obstáculos para los traslados, información clave para organizar recorridos y coordinar recursos durante emergencias.

La capacitación también incluyó medidas para proteger a los trabajadores frente a riesgos propios de las emergencias hídricas, como la vacunación previa, el uso de elementos de protección y la coordinación con Protección Civil y gobiernos locales para intervenciones en zonas afectadas o rescates.

Esta actividad se suma a otras capacitaciones realizadas en las seis regiones de salud de la provincia, que ya alcanzaron a más de 480 integrantes de equipos sanitarios y territoriales.

Por otro lado, en el departamento General Obligado avanza una obra para transformar la infraestructura sanitaria con un nuevo edificio que incluirá consultorios, enfermería y espacios para atención primaria. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial superior a los 257 millones de pesos y presenta un avance del 90% (versión no confirmada).

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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